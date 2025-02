Prema Zemlji juri ogroman asteroid, znanstvenici izračunali kamo bi mogao pasti

Znanstvenici su objavili kako svemirom juri asteroid koji bi se uskoro mogao sudariti sa Zemljom. Iako su šanse da se to dogodi male, oko 2,3 posto odnosno 1 prema 43, to je još uvijek više nego nula. Nazvan 2024 YR4, ovaj veliki komad stijene trenutno se udaljava od nas, nakon što je na Božić prošle godine prošao od Zemlje na udaljenosti od 828.800 kilometara. No, vratit će se i procjenjuje se da će se prilično približiti u prosincu 2032. godine, javlja LADBible.

Promjera između 40 i 100 metara, asteroid je dobio nadimak 'razarač gradova' jer ima potencijal izazvati značajan udar na Zemlji. S tim u vezi, NASA-in inženjer podijelio je popis zemalja koje bi mogle biti pogođene ako komad stijene zaista padne na Zemlju za sedam godina. Trenutni stav dužnosnika NASA-e je da prate YR4 kao objekt od interesa, tako da trenutno nema razloga za veliku zabrinutost.

Ako bi ipak udario, NASA navodi da bi šteta bila 'lokalizirana' te tvrde da ne bi došlo istrebljenja poput onog kada su uslijed udara asteroida s lica Zemlje nestali dinosauri. Razmatrajući ovu malu mogućnost sudara, stručnjaci poput inženjera iz NASA-inog Catalina Sky Survey projekta, Davida Rankina, izradili su 'koridor rizika'.

Prema izvještaju Wired-a, stručnjaci su na temelju trenutne putanje asteroida procijenili kako bi, ako 2024 YR4 zaista udari u Zemlju, mogao pasti negdje unutar pojasa teritorija koji se proteže od sjeverne Južne Amerike, preko Tihog oceana, do južne Azije, Arapskog mora i Afrike. To znači da bi u riziku bile zemlje poput Indije, Pakistana, Bangladeša, Etiopije, Sudana, Nigerije, Venezuele, Kolumbije i Ekvadora.

Iz NASA-e su objasnili da će se, kako se prikupe dodatna promatranja orbite asteroida, 'njegova vjerojatnost udara preciznije odrediti'. Dobra vijest je da je moguće da će 2024 YR4 'biti isključen kao prijetnja udara', što se već dogodilo s mnogim drugim objektima koji su se ranije nalazili na NASA JPL popisu rizika od asteroida. Međutim, svemirska agencija napominje kako je također moguće da će se vjerojatnost od sudara asteroida i našeg planeta nastaviti povećavati. U slučaju da se to dogodi 2032. godine, asteroid bi se sa Zemljom sudario pri velikoj brzini, koja se procjenjuje na otprilike 17 kilometara u sekundi odnosno oko 38 tisuća milja na sat.

