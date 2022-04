Prekinuli mjesec dana prije romantičnog putovanja: ‘Nismo mogli otkazati pa smo otišli zajedno’

Dobiti povrat novca za letove i smještaj za odmor nije lak zadatak, a mnogi hoteli i aviokompanije ne smatraju da je prekid veze prihvatljivim razlogom za otkazivanje. Barem je to bio slučaj s Lydiom Bird (18) koja je otputovala u Dominikansku Republiku sa svojim bivšim dečkom mjesec dana nakon što su se rastali jer putovanje nije bilo moguće otkazati.

Lydia iz Connecticuta u SAD-u bila je odlučna i dalje otići na unaprijed rezervirani odmor, čak i ako je to značilo ići sa svojim bivšim, Jaedenom Lemelinom. Par, koji je bio zajedno dvije godine, rezervirao je svoj proljetni odmor u Puerto Plati početkom siječnja.

Kada je njihova veza neočekivano završila, Lydia je nazvala Cheap Caribbean, tvrtku s kojom su rezervirali, koja ju je obavijestila da nema otkazivanja ili povrata novca.

“U vrijeme planiranja putovanja uopće nismo očekivali prekid. Na kraju sam prekinula s njim nešto više od mjesec dana prije puta, bilo je raznih razloga, ali u osnovi stvari nisu funkcionirale i završili smo stvari u relativno dobrim odnosima. Razgovarala sam s majkom i ona je pristala zauzeti Jaedenovo mjesto na putovanju. Nazvala sam da promijenim ime i saznali smo da će morati kupiti cijeli godišnji odmor da bi joj bilo dopušteno doći”, objasnila je za Metro.

Lydia je prvo ponudila karte Jaedenu, rekavši kako će ipak i dalje platiti svoju polovicu. Međutim, predložio je da oboje idu zajedno, budući da su se izdvojili dosta novaca za tropski odmor i izgubili bi ga bez obzira otišli ili ne.

"Iako sam bila uzbuđena, oklijevala sam putovati, pogotovo zato što je raskid bio tako svjež”, rekla je Lydia. Ipak, odvažila se i, unatoč 10-satnom kašnjenju leta, imali su nevjerojatan tropski odmor.

“Proveli smo puno vremena na plaži i bazenu. Čudno, nakon dvije godine zajedno ovo je bilo naše prvo veliko zajedničko putovanje iako smo raskinuli. Izašli smo na večeru, uživali u oceanu, noćnim predstavama, kao i u cijeloj zabavi. Voljela bih se vratiti, Puerto Plata je bio prekrasan”, ispričala je.

Koliko god odmor bio nevjerojatan, Lydiji je ponekad bilo teško. “Zajedno putovati ubrzo nakon prekida bio je izazov jer smo on i ja tako bliski tako dugo. Bili smo zajedno se više od dvije godine i to nije bila veza "vidimo se nekoliko puta tjedno" - provodili smo svaki dan zajedno, tako da smo postali ludo bliski”, otkrila je.

Nakon što je podijelila fotografije i videe s potencijalno neugodnog odmora na TikToku, Lydia je dobila mnogo komentara. Neki ljudi nagovarali su je da ona i Jaeden ponovno budu zajedno, dok drugi misle da to zvuči kao odmor iz noćne more.

“Zapravo sam ovo napravila jednom - nazvali smo to našom oproštajnom turnejom i to je bio najbolji tjedan naše veze, otišli smo u dobroj atmosferi s dobrim sjećanjima”, komentirala je jedna korisnica, dok je druga dodala: “Sigurno ćete ponovno biti zajedno! On je prava osoba za tebe, ali u krivo vrijeme.”

Čini se da ipak romantičnog zapleta nema i da Lydia i Jaeden neće u ovom trenutku ponovno pokrenuti stvari. Sretan završetak možda neće biti veza, već učenje biti prijatelji i nastaviti dalje prijateljski i zrelo.

