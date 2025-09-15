Praktična rješenja za prve mjesece roditeljstva

Prvi mjeseci s bebom vrijeme su prilagodbi i stvaranja novog ritma u svakodnevici. Dom se mijenja i dobiva nove funkcije – od mirnog kutka za spavanje do praktičnih rješenja za hranjenje i šetnje. Pravilnim odabirom nekoliko ključnih komada roditelji omogućuju sigurnost, udobnost i jednostavniju organizaciju, a bebi pružaju osjećaj zaštite i ugode.

Do 30. rujna 2025., odnosno do isteka zaliha, u svim Lesnina XXXL poslovnicama i na web shopu potražite posebne pogodnosti iz aktualnog kataloga “Mali svijet velikih stvari” .

Foto: Lesnina XXXL

Mjesto za miran odmor

San je jedan od ključnih elemenata bebina razvoja, pa krevetić postaje centralni komad namještaja u dječjoj sobi. Kvalitetna izvedba i sigurni materijali osiguravaju bezbrižan odmor, dok pravilno odabrani dodaci, poput mekanih plahti , zaštitnih ogradica i jastuka , čine prostor toplim i praktičnim. Uz dobro organiziran kutak za spavanje, soba postaje mjesto gdje beba može mirno odmarati, a roditelji imaju sve što im treba na dohvat ruke, što čini prve mjesece jednostavnijima za cijelu obitelj.

Foto: Lesnina XXXL

Prvi obroci i početak stvaranja novih rutina

Početak uvođenja hrane važan je trenutak i za roditelje i za bebu jer donosi nove rutine u svakodnevicu. Praktična hranilica pritom olakšava organizaciju, omogućuje lagodno i sigurno hranjenje te se lako održava, a upravo u hranilici dijete usvaja i prve prehrambene navike. Osim funkcionalnosti, važno je da hranilica prati rast djeteta i prilagođava se njegovim potrebama.

Praktična i sigurna rješenja za kretanje s bebom u svakodnevici

Mobilnost je sastavni dio obiteljskog života, a prve šetnje i putovanja postaju svakodnevni rituali. Kolica i autosjedalice ključni su elementi koji olakšavaju organizaciju i kretanje, jer pružaju roditeljima praktičnost i sigurnost, a bebi komfor i stabilnost. Lagana i sklopiva rješenja posebno su pogodna za dinamičan tempo, budući da se lako prenose, skladište i prilagođavaju različitim situacijama, bilo da se radi o kratkoj šetnji po parku ili duljem putovanju.

Foto: Lesnina XXXL

Uz krevetiće, hranilice i kolica, u aktualnom katalogu u Lesnina XXXL poslovnicama ili na web shopu može se pronaći i mnoštvo drugih praktičnih proizvoda koji olakšavaju prve mjesece roditeljstva. Komode za previjanje, kadice, igračke i dodaci za svakodnevnu njegu samo su dio ponude koja je osmišljena kako bi bebin svijet bio sigurniji i mirniji, a roditeljima svakodnevica jednostavnija. Katalog „Mali svijet velikih stvari “ dostupan je do 30. rujna 2025. ili do isteka zaliha, što ga čini idealnom prilikom za odabir proizvoda koji će upotpuniti vašu obiteljsku rutinu.*

