Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 117
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
Kreirajmo dom zajedno!

Praktična rješenja za prve mjesece roditeljstva

Lesnina XXXL
Foto: Lesnina XXXL
1/9
VL
Autor
Promo
15.09.2025.
u 14:11

Od mirnog sna do prvih šetnji, otkrijte kako stvoriti sigurno i udobno okruženje za vaše dijete

Prvi mjeseci s bebom vrijeme su prilagodbi i stvaranja novog ritma u svakodnevici. Dom se mijenja i dobiva nove funkcije – od mirnog kutka za spavanje do praktičnih rješenja za hranjenje i šetnje. Pravilnim odabirom nekoliko ključnih komada roditelji omogućuju sigurnost, udobnost i jednostavniju organizaciju, a bebi pružaju osjećaj zaštite i ugode.

Do 30. rujna 2025., odnosno do isteka zaliha, u svim Lesnina XXXL poslovnicama i na web shopu potražite posebne pogodnosti iz aktualnog kataloga “Mali svijet velikih stvari”.

Lesnina XXXL
Foto: Lesnina XXXL

Mjesto za miran odmor

San je jedan od ključnih elemenata bebina razvoja, pa krevetić postaje centralni komad namještaja u dječjoj sobi. Kvalitetna izvedba i sigurni materijali osiguravaju bezbrižan odmor, dok pravilno odabrani dodaci, poput mekanih plahti, zaštitnih ogradica i jastuka, čine prostor toplim i praktičnim. Uz dobro organiziran kutak za spavanje, soba postaje mjesto gdje beba može mirno odmarati, a roditelji imaju sve što im treba na dohvat ruke, što čini prve mjesece jednostavnijima za cijelu obitelj.

Lesnina XXXL
Foto: Lesnina XXXL

Prvi obroci i početak stvaranja novih rutina

Početak uvođenja hrane važan je trenutak i za roditelje i za bebu jer donosi nove rutine u svakodnevicu. Praktična hranilica pritom olakšava organizaciju, omogućuje lagodno i sigurno hranjenje te se lako održava, a upravo u hranilici dijete usvaja i prve prehrambene navike. Osim funkcionalnosti, važno je da hranilica prati rast djeteta i prilagođava se njegovim potrebama.

Praktična i sigurna rješenja za kretanje s bebom u svakodnevici

Mobilnost je sastavni dio obiteljskog života, a prve šetnje i putovanja postaju svakodnevni rituali. Kolica i autosjedalice ključni su elementi koji olakšavaju organizaciju i kretanje, jer pružaju roditeljima praktičnost i sigurnost, a bebi komfor i stabilnost. Lagana i sklopiva rješenja posebno su pogodna za dinamičan tempo, budući da se lako prenose, skladište i prilagođavaju različitim situacijama, bilo da se radi o kratkoj šetnji po parku ili duljem putovanju. 

Lesnina XXXL
Foto: Lesnina XXXL

Uz krevetiće, hranilice i kolica, u aktualnom katalogu u Lesnina XXXL poslovnicama ili na web shopu može se pronaći i mnoštvo drugih praktičnih proizvoda koji olakšavaju prve mjesece roditeljstva. Komode za previjanje, kadice, igračke i dodaci za svakodnevnu njegu samo su dio ponude koja je osmišljena kako bi bebin svijet bio sigurniji i mirniji, a roditeljima svakodnevica jednostavnija. Katalog „Mali svijet velikih stvari“ dostupan je do 30. rujna 2025. ili do isteka zaliha, što ga čini idealnom prilikom za odabir proizvoda koji će upotpuniti vašu obiteljsku rutinu.*

www.xxxlesnina.hr

Kreirajmo dom zajedno! 

* Cijene su izražene u eurima, maloprodajne ili najniže u prethodnih 30 dana i vrijede za sve vrste plaćanja od 2. do 30. 9. 2025., odnosno do isteka zaliha u navedenom terminu.

Lesnina XXXL
Foto: Lesnina XXXL

Ključne riječi
Lesnina XXXL

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još