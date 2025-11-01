Pametni, uporni i poslušni: Želite li dobro dresiranog psa, izaberite jednu od ovih 8 pasmina
Izaći na kraj s dresiranim psima puno je lakše nego s onima koji to nisu. Iako je svaki pas individua za sebe, neke pasmine u pravilu brže shvaćaju naredbe i uživaju u učenju, i to je činjenica koju valja imati na umu prilikom odabira pasmine. Ključ za uspješnu dresuru je dosljedna, pozitivna metoda, kratke i česte vježbe te rana socijalizacija. U nastavku su pasmine koje se najčešće preporučuju onima koji žele brz napredak u dresuri.
Border collie: Ovaj pas je izvrstan primjer radne inteligencije. Brzo uči i kompleksne zadatke, ali treba puno mentalne stimulacije i sporta kako bi bio sretan. Bez 'posla' zna razviti neželjena ponašanja, pa planirajte dnevne zadatke poput njuškalica i targetiranja.
Pudla: Izuzetno bistri i fokusirani psi, a dodatni bonus je to što su hipoalergeni. Odlično reagiraju na trikove i precizne vježbe, posebno ako je trening raznolik. Uključite u njihovu rutinu rad s nosom i učenje lančanih trikova kako biste iskoristili njihovu znatiželju.
Njemački ovčar: Riječ je o pouzdanom i odanom psu s jakim radnim instinktom. Od zaštite do traženja i spašavanja, uči brzo, no traži čvrstu, pravednu dosljednost i dobru socijalizaciju. Rano upoznavanje s različitim ljudima, površinama i zvukovima smanjuje sklonost pretjeranoj sumnjičavosti.
Zlatni retriver: Strpljiv, prijateljski nastrojen pas kojeg ćete najlakše motivirati hranom. Ova pasmina je idealna kombinacija obiteljskog psa i učenika; izvrsno usvaja osnovnu poslušnost i trikove. Zbog sklonosti debljanju koristite dio dnevne hrane kao nagradu i ubacite igre donošenja za trošenje energije.
Labrador retriver: Sličan je zlatnom retriveru, vrlo društven i spreman ugoditi. Voli vodu i sport pa je trening lako pretvoriti u igru koja troši energiju. Uvedite u dresuru impulse control vježbe (čekanje, ostavi) kako biste obuzdali njegov mladenački zanos.
Shetlandski ovčar: Mini ovčar s velikim mozgom. Brz je, poslušan i osjetljiv na ton glasa; napreduje uz blage, jasne upute i mentalne zagonetke. Kratke, učestale sesije bolje mu odgovaraju od dugih, a rad na samopouzdanju smanjuje reaktivnost.
Doberman: Može biti izrazito treniran i koncentriran, a odlikuje ga prirodni osjećaj za čuvanje. Traži mirnog, sigurnog vodiča i redovitu mentalnu gimnastiku kako bi kanalizirao snagu. U treningu usmjerite čuvarski nagon kroz kontrolirane igre i precizne marker-treninge.