Ovo su najosvetoljubiviji horoskopski znakovi: Ako im jednom stanete na žulj, gotovi ste!
Svi znamo one ljude koji nam se naizgled smješkaju dok u glavi već smišljaju osvetu. No, prema astrologiji, to nije samo stvar temperamenta — neki znakovi Zodijaka emocionalno pamtе duboke rane i teško puštaju prošlost. Times of India ističe nekoliko znakova koji posebno dugo pamte loše, otkrivajući zašto je zatvaranje priče za njih komplicirano. Evo šest znakova kojima je oprost često kompleksan, a povjerenje se gradi vrlo polako:
Škorpion: Škorpioni su najintenzivniji kad su povrijeđeni. Njihovo vodstvo Plutona i Marsa čini ih emocionalno dubokima, a izdaju im je teško oprostiti. Čak i ako se čine smirenima, njihovu unutarnju bol ne donose na stol, već je pohranjuju… i jako dobro zapamte.
Bik: Bikovi su poznati po svojoj lojalnosti i strpljenju. Ali kada se njihovo povjerenje izgubi, podižu emocionalni teret — tiho, ali neumoljivo. Umjesto da viču ili traže sučeljavanje, često se povuku i razmišljaju o svemu što im je učinjeno.
Rak: Rakovi osjećaju duboko — i pamte još dublje. Njihove emocionalne rane nisu površne, i kada ih netko povrijedi, imaju tendenciju zatvoriti se i zadržavati bol dugo nakon incidenta. Za njih je ljubav i povjerenje stvar srca, a izdaja je tim gora što je osobnija.
Jarac: Jarčevi nisu dramatični kad ih povrijede — njihov put do opraštanja je tih, analitičan i ponekad hladan. Oni premotavaju prošle uvrede u glavi kao da gledaju stratešku partiju šaha, a gruda se gomila polako.
Djevica: Za Djevice, oprost nije instinkt — to je analiza. Svaki argument, svaka riječ i svaki postupak prolaze kroz njihovu analitičku mrežu. One nisu zlopamtila iz ljutnje, već iz perfekcionizma i želje da razumiju što je pošlo po zlu.
Za ljude u vezama s ovim znacima, važno je znati da “izdaja” nije kratkotrajan incident — to je dubinsko iskustvo koje za mnoge zahtijeva vrijeme, iskren razgovor i zajednički rad da bi se povratilo povjerenje. Oprost može doći, ali nije instantan – i možda nikada više neće biti potpuno “zaboravljen”.