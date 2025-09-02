Ovo su najdosadniji horoskopski znakovi - svima oko sebe crpe energiju

Svi imamo barem jednu osobu u društvu ili kolegu na poslu koji nam crpe energiju. Previše pričaju, glasni su, egocentrični ili se, pak, stalno žale na nešto. Navodno, kako prenosi Your Tango, ta karakterna crta povezana je s astrologijom. Neki znakovi su dosadniji od drugih, evo koji.
Foto: shutterstock
Vodenjak : Ljudi rođeni u ovom znaku nisu baš neki zabavljači. Okolini uglavnom nisu zanimljivi jer su često negativno raspoloženi.
Foto: shutterstock
Vaga: Ljudi smatraju da su Vage previše praktične i da im nedostaje mašte. Osim toga, njihova neodlučnost ljudima crpi energiju pogotovo kada su u pitanju sitne stvari.
Foto: shutterstock
Ovan: Uporni su u provođenju svoje volje, pa često ostaju sami jer se okolina umori od njihove potrebe za dokazivanjem i inzistiranja da su u pravu tijekom razgovora. Iako oni misle da je njihovo ponašanje zanimljivo, ipak njihove šale ili zajedljivi komentari ljudima s vremenom počnu ići na živce.
Foto: shutterstock
Ribe: Poznate su kao osjećajan znak koji je često lošeg raspoloženja. Ljudi ih pamte kao nekoga tko se rijetko smije i zabavlja, pa nisu baš prvo društvo koje će biti pozvano na zabavu.
Foto: shutterstock
Škorpion : Temperamentni su i ponekad ljudima u njihovoj okolini to počne ići na živce, pogotovo onima koji su mirnije prirode. 
Foto: shutterstock
