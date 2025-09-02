Ovo su najdosadniji horoskopski znakovi - svima oko sebe crpe energiju
Svi imamo barem jednu osobu u društvu ili kolegu na poslu koji nam crpe energiju. Previše pričaju, glasni su, egocentrični ili se, pak, stalno žale na nešto. Navodno, kako prenosi Your Tango, ta karakterna crta povezana je s astrologijom. Neki znakovi su dosadniji od drugih, evo koji.
Ovan: Uporni su u provođenju svoje volje, pa često ostaju sami jer se okolina umori od njihove potrebe za dokazivanjem i inzistiranja da su u pravu tijekom razgovora. Iako oni misle da je njihovo ponašanje zanimljivo, ipak njihove šale ili zajedljivi komentari ljudima s vremenom počnu ići na živce.