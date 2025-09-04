Ovih osam pasmina se najviše veže za vlasnike: Neke bi vas mogle iznenaditi svojom veličinom
Psi se razlikuju ne samo po izgledu, već i po svojoj naravi i načinu na koji se vežu uz vlasnike. Neke pasmine razvijaju snažnu privrženost i žele stalno biti u blizini svog čovjeka, dok su druge prirodno samostalne i uživaju u vlastitom prostoru, često pokazujući neovisnost i samopouzdanje. Mnoge od najprivrženijih pasmina pasa izvorno su uzgajane za uloge koje su zahtijevale stalnu ljudsku interakciju, poput čuvanja stoke, pomoći u lovu ili pružanja osobne zaštite. Iako njihova odanost može biti nevjerojatno simpatična, ona također može signalizirati tjeskobu, nesigurnost, znak prošle traume ili intenzivnu potrebu za stalnim društvom, zbog čega je važno prepoznati što potiče to ponašanje.
Prema riječima stručnjaka iz tvrtke za osiguranje kućnih ljubimaca Purely Pets, ovo ultra-privrženo ponašanje češće je kod nekih pasmina nego kod drugih, piše Daily Express. Dok su neke pasmine prirodno privrženije i orijentiranije na ljude, ova privrženost može biti uzrokovana ne samo genetikom već i čimbenicima poput prošle traume, naglih promjena u kućanstvu ili nedostatka socijalizacije.
Važno je uočiti razlike između tipičnog ponašanja pasa koji je privržen vlasniku i separacijske anksioznosti, što je ozbiljnije stanje koje može zahtijevati obuku ili profesionalnu intervenciju. Privrženost psa jednostavno znači da želi biti blizu vas i pratiti vas, dok se anksioznost zbog odvajanja očituje ozbiljnijim znakovima stresa, poput zavijanja, hodanja u krug, pretjeranog slinjenja, pokušaja bijega, neprekidnog lajanja, nužde u kući te intenzivnog uzbuđenja kada se vratite nakon što ste otišli. Ovo je osam pasmina koje se najviše vežu za svoje vlasnike.
1. Mađarska vižla: Često nazivana ultimativnim privrženim psom, mađarska vižla uzgojena je za blisku suradnju s lovcima i ostaje izuzetno odana svojim ljudima. Žudi za stalnim društvom i može imati problema s anksioznošću zbog odvajanja ako ostane predugo sama. "Izvorno su uzgojene za sokolarenje i navikle su biti uz svog vlasnika u svakom trenutku. Vižle također mogu biti sklone separacijskoj anksioznosti ako im potreba za društvom nije zadovoljena", objasnili su stručnjaci.
2. Labrador retriver: Labrador retriver, omiljen u obitelji, privržen je i prijateljski nastrojen koliko god može biti. Društven je, željan ugoditi i najsretniji je kada je uz vas, bilo da je to tijekom šetnji, igre ili drijemanja na kauču.
3. Graničarski škotski ovčar: Poznati po svojoj inteligenciji i radnoj etici, ovi psi mogu se duboko vezati za svoje vlasnike. Napreduju uz mentalnu stimulaciju i fizičku aktivnost, a ponekad doslovno pokušavaju "okupljati" svoje ljude iz prostorije u prostoriju.
4. Maltezer: Mali po veličini, ali veliki po privrženosti, maltezeri su pasmina koja voli biti mažena i nošena. Nježni su, puni ljubavi i često glasni kada ih se ostavi same, što ih čini idealnim za vlasnike koji većinu vremena provode kod kuće.
6. Doberman: Unatoč svom grubom izgledu, dobermani su duboko odani i emocionalno osjetljivi. Imaju snažne veze sa svojim obiteljima i ne vole biti isključeni iz akcije. Ova pasmina najbolje se slaže s vlasnicima koji su prisutni i aktivni u njihovom svakodnevnom životu.
7. Mops: Mopsi možda jesu mali, ali njihova želja za pažnjom je ogromna. Ovi privrženi psi žude za ljudskom pažnjom i mogu pokazivati znakove stresa poput cviljenja ili žvakanja stvari ako ostanu predugo sami.
8. Njemački doga: Njemačka doga može težiti preko 90 kilograma, ali to ju ne sprječava da se ponaša kao privržen pas. Ovi "nježni divovi" izuzetno su ljubazni i emocionalno osjetljivi, često preferiraju biti uz vas ili čak na vama u svakom trenutku.