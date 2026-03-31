Ovih 9 namirnica nikad nemojte davati psu: Vro su opasne i za ljubimce mogu biti kobne
Mnogi vlasnici pasa teško odole onom poznatom pogledu ispod stola kada njihov ljubimac poželi 'samo mali zalogaj' ljudske hrane. Ipak, ono što je ukusno nama, za pse može biti vrlo opasno, a ponekad i kobno. Problem je u tome što pojedine namirnice kod pasa izazivaju ozbiljne probavne tegobe, trovanja, oštećenje jetre, bubrega ili krvnih stanica.
Posebno zabrinjava činjenica da neke od njih djeluju već i u malim količinama pa nema mjesta eksperimentiranju. Zato veterinari stalno upozoravaju da se pse ne hrani ostacima sa stola bez razmišljanja o sastojcima. U nastavku donosimo devet vrsta hrane koje psi nikako ne bi smjeli jesti.
Čokolada: Čokolada je jedna od najpoznatijih opasnosti za pse jer sadrži metilksantine, tvari koje mogu izazvati povraćanje, proljev, ubrzan rad srca, drhtavicu, napadaje pa čak i smrt. Posebno su rizične tamna čokolada, kakao i čokolada za kuhanje jer sadrže veće koncentracije štetnih spojeva. Zbog toga ni 'mali komadić' nije dobra ideja, osobito kod manjih pasa.
Grožđe i grožđice: Grožđe i grožđice kod pasa mogu izazvati teško oštećenje bubrega, a problem je u tome što se ne može unaprijed znati koji će pas reagirati jače, a koji slabije. Stručnjaci upozoravaju da i mala količina može biti opasna te da simptomi ne moraju nastupiti odmah. Upravo zato svako gutanje grožđa ili grožđica treba shvatiti ozbiljno i odmah kontaktirati veterinara.
Luk, češnjak i vlasac: Namirnice iz skupine luka mogu kod pasa izazvati iritaciju probavnog sustava i oštećenje crvenih krvnih stanica, što može dovesti do anemije. Opasni nisu samo sirovi luk i češnjak, nego i kuhani, sušeni, u prahu ili kao dodatak jelima. Drugim riječima, problem može biti i ostatak juhe, umaka ili mesa začinjenog takvim sastojcima.
Ksilitol: Ksilitol je zaslađivač koji se često nalazi u žvakaćim gumama, bombonima, pecivima, pasti za zube i drugim 'sugar-free' proizvodima, a za pse je iznimno otrovan. Može izazvati nagli pad šećera u krvi, napadaje, oštećenje jetre pa i smrt. Posebno je opasan zato što ga mnogi vlasnici uopće ne očekuju u naizgled bezazlenim proizvodima koji se nalaze po kući.
Avokado: Avokado sadrži tvar persin, koja kod pasa može izazvati probavne smetnje poput povraćanja i proljeva, osobito ako ga pojedu više. Posebno je opasna velika koštica jer može izazvati gušenje ili začepljenje probavnog sustava. Iako neki psi možda neće odmah pokazati teže simptome, avokado ipak nije namirnica koju bi trebalo nuditi ljubimcima.
Alkohol: Alkohol kod pasa može uzrokovati povraćanje, proljev, poremećaj koordinacije, otežano disanje, drhtavicu, komu pa i smrt. Opasna nisu samo alkoholna pića, nego i hrana koja sadrži alkohol. Organizam psa mnogo je osjetljiviji od ljudskog, pa i manja količina može izazvati ozbiljne posljedice.
Sirovo dizano tijesto: Sirovo tijesto s kvascem posebno je opasno jer u želucu može nastaviti rasti i stvarati plinove, što dovodi do bolnog nadimanja i moguće životno ugrožavajuće torzije želuca. Osim toga, fermentacijom nastaje alkohol, pa se problem dodatno pogoršava. Zato psa nikada ne treba puštati blizu sirovog tijesta koje se diže na kuhinjskom pultu.
Makadamija orasi: Makadamija orasi kod pasa mogu izazvati slabost, povraćanje, drhtavicu, povišenu temperaturu i poremećaj koordinacije. Simptomi se, prema veterinarskim izvorima, često javljaju unutar 12 sati od gutanja. Iako se nekima čine kao bezazlen grickalica, za pse su sve samo ne to.
Kava i energetska pića: Kava, energetska pića i drugi proizvodi s kofeinom za pse su opasni iz istog razloga kao i čokolada, zbog spojeva koji mogu djelovati stimulirajuće i toksično. Posljedice mogu uključivati nemir, ubrzan rad srca, drhtanje, povraćanje i napadaje. Zato ni ostatak kave u šalici, ni proliveni energetski napitak na stolu nisu sitnica koju treba zanemariti.