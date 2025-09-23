Ovi horoskopski znakovi imaju najgoru narav, tvrde astrolozi
Tko se od nas nije naljutio na prijatelja koji to nije zaslužio ili ispod glasa opsovao drugog vozača u prometu? Normalno je imati loš dan, ali ovo ponašanje postaje problematično kada se događa stalno i uz nedostatak kontrole. Možda je to šef koji šalje ljutite e-poruke zbog najmanjih pogrešaka ili osoba koji pukne kad nestane interneta - što god bio slučaj, ovi ljudi mogu dijeliti isti horoskopski znak, piše Best Life.
Lav: Ovaj znak može biti život zabave, ali oni također mogu biti svadljivi i obrambeni. Pod vladavinom Sunca, Lavovi vjeruju da su središte svemira i ‘ne podnose dobro kritike’, kaže astrološka kolumnistica Bella Nguen. ‘Kad je njihov ego oštećen, mogu pokazati prilično lošu narav’, slaže se astrologinja Rachel Cooban, ‘Ali, često je ovo vatrena reakcija za maskiranje temeljnih osjećaja boli i nesigurnosti’. Dobra stvar je što je njihov bijes obično prolazan. ‘Najčešće će ih laskanje umiriti i vratiti njihovom radosnom karakteru’, objašnjava astrologinja Jill Loftis.
Rak: Jeste li iznenađeni što na ovom popisu vidite osjetljivog i brižnog Raka? Iako ne gube živce u tradicionalnom smislu, njihova ćudljivost može biti jednako oštra. ‘Male stvari mogu izazvati njihove emocije, što dovodi do napada bijesa’, ističe Nguen. To se obično događa kada ‘osjećaju da su svi protiv njih’, dodaje astrologinja Alice Smith, ‘Nije neobično da prvi napadnu u ime svoje obrane. Također nikad ne zaborave napad. Nikad’.
Djevica: ‘Ljutnja Djevica proizlazi iz njihovog perfekcionizma’, primjećuje Smith, ‘A u nesavršenom svijetu može biti puno toga zbog čega bi se uznemirili!’. Na poslu ih mogu hladnokrvno odbiti ako traže produljenje roka, ili ako živite s njima, pripremite se osjetiti njihov bijes ako ste ‘pogrešno složili’ rublje. A kad se jednom svađaju, neće odustati, jer Djevice su vrsne u verbalnoj raspravi’.
Jarac: Jarac je sličan Djevici po tome što voli da se stvari rade na određeni način, posebno u vezi s bilo čim što ima veze s njihovim poslom ili karijerom. Budući da je njihov vladajući planet Saturn, planet odlučnosti i nagona, ovaj znak je ‘vrlo tvrdoglav i nepokolebljiv’, primjećuje Nguen, dodajući da se ‘ljute kada stvari ne idu prema njihovom planu’.’Na površini djeluju hladnokrvno, smireno i sabrano, no ipak imaju opsesivne tendencije i teško uspijevaju kontrolirati svoj temperament kada se njihovi strogi rasporedi ne izvršavaju savršeno’, objašnjava Cooban.
Škorpion: Misteriozni škorpioni skrivat će svoje prave osjećaje pod svaku cijenu, ali kad njihov bijes prestane, očekujte da će vas ubosti. ‘Lako ih je povrijediti i prilično su osvetoljubivi te vam vjerojatno neće unaprijed reći što osjećaju’, kaže Cooban. Neće vikati, umjesto toga svoj bijes pokazuju kroz manipulaciju i podmuklost. I ne očekujte da će brzo preboljeti svoje osjećaje. ‘Mogu dugo zadržati ljutnju, a izmislili su izreku da je osveta jelo koje je najbolje poslužiti hladno’, dodaje Smith.
Ovan: Kad pomislite na lik u crtanom filmu loše naravi - crvenog lica, iz kojeg se dimi - ovo je Ovan. Vodi ih Mars, planet strasti i energije, pa kada stvari ne idu po planu, Ovan se bori da obuzda svoj bijes. ‘Kao prvi znak zodijaka, Ovan je poznat po nestrpljivosti i kratkom fitilju’, kaže Nguen, ‘Oni imaju tendenciju da prvo djeluju, a kasnije razmišljaju kada su ljuti’. Međutim, postoje dobre vijesti za ljude koji imaju posla s Ovnom. ‘Ovo je znak koji brzo eksplodira, a zatim nastavlja dalje’, kaže Lofits.