Ove predmete nikada ne smijete stavljati u perilicu suđa: 'Mogu ošteti vaš uređaj'

Perilice posuđa su tako fantastičan izum jer nam štede toliko vremena - i čine prljave predmete blistavo čistima. Oni koji su dovoljno sretni da ih imaju mogli bi se zapitati kako su uopće živjeli bez njih. Iritirajuće, međutim, nije sve prikladno za pranje u perilici posuđa i morat ćete ručno prati neke predmete, prenosi Mirror. Ali, jeste li znali da neke stvari nisu sigurne za perilicu posuđa, jer će uništiti sam uređaj?

Kada se pravilno koriste, perilice posuđa mogu trajati i do 10 godina, ali ako se s njima loše postupa, problemi se mogu brzo razviti. Budući da nova perilica posuđa može stajati i do 1000 eura, to je uređaj o kojem biste se trebali pravilno brinuti, umjesto da ga redovito mijenjate. Većina predmeta može se staviti u perilicu posuđa, što znači da mogu izdržati visoke temperature, deterdžent i vodu. Ali, ako se neke stvari tamo stave, mogu uzrokovati štetu.

Stručnjaci za kućanske aparate iz tvrtke RGBDirect podijelili su koje predmete vlasnici kuća nikada ne bi trebali stavljati u perilicu posuđa kako bi produljili njezin životni vijek. Metalni predmeti, poput aluminijske folije ili metalnih posuda s oštrim rubovima, ne smiju se stavljati u perilicu posuđa jer mogu oštetiti uređaj. 'Ovi predmeti mogu uzrokovati fizičku štetu u unutrašnjosti stroja ili stvoriti iskre, što može biti opasno', kažu stručnjaci.

Ljudi također trebaju izbjegavati stavljanje izuzetno vrućih ili hladnih predmeta u perilicu posuđa jer nagla promjena temperature može opteretiti komponente stroja. Izuzetno hladni predmeti u vrućoj perilici posuđa mogu uzrokovati termalni šok koji može potencijalno oštetiti stroj.

Predmeti koji na sebi sadrže ljepljive naljepnice također se ne smiju stavljati u perilicu posuđa, jer se naljepnice mogu raspasti i zatim začepiti mehanizme perilice posuđa, ili potencijalno oštetiti druge predmete.

Plastika koja se ne može prati u perilici posuđa također se ne smije stavljati u nju, a stručnjaci dodaju: 'Neka plastika nije dizajnirana da izdrži visoke temperature i jak pritisak vode u perilici posuđa. Izbjegavajte u stroj stavljati plastiku koja se ne može prati u perilici posuđa jer se može iskriviti, otopiti ili ispustiti štetne kemikalije'.

Također treba izbjegavati velike ili teške predmete poput posuda za kuhanje i posuda za pečenje, jer mogu začepiti prskalice perilice posuđa što može ometati cirkulaciju vode i učinkovitost čišćenja. Ako ih ipak želite ubaciti unutra, pobrinite se da imaju dovoljno prostora za učinkovito čišćenje.

