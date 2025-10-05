Ova su četiri horoskopska znaka 'mamini sinovi' i to ostaju cijeli život
Nekoliko horoskopskih znakova odrastaju kao mamini sinovi i ne mogu donositi odluke bez razgovora sa svojim mamama. Obično se više oslanjaju na nju za sve nego na svog oca ili braću i sestre. Njihovi bi partneri mogli shvatiti da ovakvoj osobi jednostavno nedostaje okosnica u životu. Mogu imati veliko poštovanje prema svojim djevojkama, ali nije zabavno natjecati se s majkom u svakom aspektu života, prenosi Pinkvilla.
Djevica: Kad biste se udali za nekog s horoskopskim znakom Djevice, vidjeli biste da svaka odluka koju vaš suprug donese uključuje i njihovu majku. Ništa se u njihovim životima ne može dogoditi bez njezina znanja ili odobrenja. Oni u tome ne vide ništa nefunkcionalno, a svatko tko smatra da je majka ovog zemljanog znaka problem, zaradit će bijes ogorčene Djevice.
Škorpion: Iako je većina Škorpiona neovisna, imaju snažnu majčinsku figuru u svojim životima. Njegova majka nalikuje njegovom osobnom Bogu po tome što je uvijek u pravu. Škorpioni stalno uspoređuju svoju partnericu sa svojom majkom jer očekuju da će se njihova partnerica ponašati kao njihova mama.
Bik: Svaki Bik ima sklonost obožavati svoju majku kao heroja. Kada je ona prisutna, dopušta joj da ga tretira kao bebu i da ga mazi. Navikao se da bude po njegovom jer ga majka pretjerano mazi. Nikada joj se ne može suprotstaviti i bez obzira koliko godina imao, u njenoj se blizini osjeća beznačajno.
Rak: Muškarac u znaku Raka redovito razgovara s mamom čak i više nego sa suprugom. Stalno si šalju poruke ako ne razgovaraju telefonom. Njegova majka zna previše informacija o radnom životu i vezi svog sina. Nudi mudre savjete i dobro je upoznata s njegovom suprugom ili djevojkama, a Rak ne bi ni htio da bude drugačije.
Mnogi od ovih zvjezdanih znakova doživljavaju propale veze jer njihovi ljubavni životi nemaju puno prostora za razvoj pod strogim nadzorom njihovih majki. Ipak, ovi muškarci ostaju mamini sinovi za cijeli život.