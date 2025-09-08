Otkrila psihologija: Ove tri 'loše' navike posjeduju inteligentne osobe
Oko sebe ostavljate nered i puno psujete? Vjerojatno ste cijeli život bili osuđivani zbog ovih loših navika, ali studije su zapravo pokazale da ih posjeduju samo inteligentne osobe. Dok su neurednost, kasno buđenje i psovke sve karakteristike koje se često pripisuju lijenosti i grubosti, prema psiholozima, ove su navike pokazatelji oštrog uma i visoke inteligencije, kako piše Curious Mind Magazine.
Neurednost: Postoji ideja da biti neuredan znači biti neorganiziran i stoga manje produktivan. No, jedan psiholog sa Sveučilišta Minnesota otkrio je da su ljudi koji imaju neuredne sobe inteligentniji i imaju veći IQ. I zaista, kada se vaš um bavi tako velikim stvarima, briga o urednosti je najmanja vaša briga. Štoviše, neuredna soba znači da ste vrlo kreativna osoba.
Kasno buđenje: Kada ostajete budni do kasno i morate rano ustati za posao, to znači da ste vjerojatno uvijek umorni i stoga vas doživljavaju kao lijene koliko god radili tijekom svoje smjene. Radi se o tome da vaš cirkadijalni ritam kod vas djeluje drugačije nego kod drugih. I ono što je zanimljivo je da su znanstvenici pronašli vezu između cirkadijalnih ritmova ljudi i razine njihove inteligencije. Studija objavljena u časopisu Psychology Today otkrila je da ljudi koji su ostajali budni do kasno i budili se kasno ujutro imaju viši IQ.
Psovanje: Psovanje ima loš glas oduvijek. Ljudi koji psuju često se doživljavaju kao vulgarni i nepristojni. Međutim, studija provedena na Marist Collegeu u New Yorku pokazala je suprotno – ljudi koji često to psuju su inteligentniji, imaju veći vokabular i bolje retoričke vještine. Osim toga, oni su iskreniji jer je psovanje povezano s iskrenim emocijama. To znači da će ljudi koji psuju vjerojatnije pokazati svoje pravo lice i izraziti svoje prave osjećaje.