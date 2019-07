Oglas za cimericu: 'Tražimo žensku osobu koja nema problema s golotinjom, ne koristi dezodorans...'

Naime, netko traži novog cimera, odnosno žensku osobu kojoj je golotinja u redu i kojoj su u redu svi prirodni mirisi, koja ne koristi dezodorans ili bilo kakve parfumirane proizvode te koja kupuje samo od domaćih proizvođača te ne sluša glazbu i ne gleda filmove, piše Daily mail.

Ovo su samo neki od ludih zahtjeva koji se traže, a ljudi su svojim komentarima pokazali što misle o ovakvom oglasu.

I’m part of this housing co-op group on FB and occasionally rooms come up on my feed and this one intrigued me and my god I am screeching pic.twitter.com/mFPBTTBOo2