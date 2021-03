Novo istraživanje pokazalo: Gotovo 50 posto parova ima seks koji traje kraće od dvije minute!

Međunarodno poznati liječnik u dijagnostici i liječenju zdravstvenih problema muškaraca, Harry Fisch, objavio je novu knjigu koja se temelji na njegovom istraživanju i proučavanju seksa između odraslih, kako piše australski Star Observer.

Knjiga The New Naked: The Ultimate Sex Education for Grown-Up otkriva kako izgleda postizanje orgazma kod prosječnog muškarca, pri čemu je zaključak istraživanja bio da gotovo polovica muškaraca svoj vrhunac postigne u roku od dvije minute.

Evo zašto biste trebali doživjeti orgazam prije svakog odlaska na spavanje:

Iako je prosječno vrijeme seksa kod muškaraca prema prijašnjim istraživanjima bilo 7,3 minute, ovo istraživanje je pokazalo da čak 43 posto muškaraca redovito ima seks koji traje kraće od dvije minute.

- Postoje izuzetno velike razlike u vremenu koje je potrebno paru za seks, u rasponu od pretjerano kratkog (oko dvije minute) do, nekima, pretjerano dugog (oko 40 minuta). Glavni ‘krivci’ su muškarci koji ne mogu obuzdati svoj orgazam te ga prerano postignu - rekao je Fisch.

Ovo istraživanje nadovezalo se na prijašnje istraživanje o nezadovoljstvu žena tijekom seksa, prema kojem prosječnoj ženi treba oko 13,4 minuta kako bi postigla orgazam.

Stomatolozi otkrili: Ovo je najgore vrijeme za pranje zuba!