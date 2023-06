Nije baš idealno: Ovo su neugodne stvari koje se dogode u seksu, a poslije kojih se teško ‘oporaviti’

Od seksa se obično očekuje da se dogodi orgazam i da bude zabavan, uzbudljiv i strastven. No, ponekad može postati ono što nitko ne želi - neugodan i čudan. Svi mi želimo da seks bude magično iskustvo između nas i partnera, ali čudne stvari se događaju htjeli mi to ili ne, čak i u krevetu. Pitanje je samo kako se s njima nosimo i što je uopće kome čudno. Prema američkoj studiji nazvanoj 'Super Drug', situacije koje se dogode u krevetu, a koje nam mogu biti neugodne događaju se češće nego što mislimo, a ponekad nas toliko ometu da se teško vratimo u stanje uzbuđenja u kojem smo bili par trenutaka prije, piše Love Panky.

Da bi se vidjelo kako neuobičajene situacije utječu na partnere napravljeno je ispitivanje nad dvije tisuće mladih Europljana i Amerikanaca. Istraživanje je pokazalo koliko je njih prekinulo seksualni odnos jer ih je iznenadila neka od tih 'neobičnih situacija'.

VEZANI ČLANCI:

Nazvati partnera krivim imenom: Vjerojatno nema goreg osjećaja nego kad u pauzi između strastvenih uzdaha čujete tuđe ime. Kod 99 posto ispitanika ovo je 'poremetilo ugođaj', a u većini slučajeva i u toj mjeri da je par prekinuo odnos. Zašto on/ona razmišlja o nekom drugom dok je sa mnom pitanje je koje će vas u ovom slučaju sigurno mučiti, pa čak i ako niste u stalnoj vezi i ako ste s tom osobom završili 'na jednu večer'. To ne mijenja činjenicu da se kraj nje želite osjećati posebno, i da nikako ne želite da vam partner/partnerica razmišlja o nekom drugom. Ma koje vam god opravdanje kasnije daju.

Mokrenje: Na žalost, osim onih poželjnih, ponekad za vrijeme seksa 'procure' i neočekivane tekućine. Zato trebate znati da, i ako vam se nije nikad dogodilo, nije previše neuobičajeno da se jedan od partnera, obično žena, za vrijeme odnosa malo pomokri. Ipak, za 15 posto ispitanika ova je 'pojava' bila dovoljna da u tom trenutku naglo prekinu odnos, ali i da s tom osobom prekinu zauvijek.

Snimanje seksa: Snimanje čina tijekom seksualnog odnosa niti jedna strana ne bi smjela shvaćati olako. A budući da su žene obično te koje s ovim imaju loša iskustva, ili su čule o tuđim neugodnim iskustvima, njihov je pristanak uvijek teže dobiti. Toliko teško da će čak sedam posto žena odustati od seksa ako ih muškarac prije ili za vrijeme čina pita može li snimati. Jer, to je ipak snimka za koju nitko ne želi da se nađe negdje 'vani'...

VEZANI ČLANCI:

Fetiš sa stopalima: Iako je riječ o prilično popularnom i dobro znanom fetišu, 5.8 posto ispitanika nije s partnerom ostalo do kraja seksualnog čina nakon pitanja 'Mogu li ti lizati stopala'...Seksolozi često napominju kako ne postoji 'loš fetiš', no ipak postoje fetiši koji druga strana neće razumjeti.

Kihanje: Postoji istraživanje koje dokazuje kako seks kod nekih pojedinaca može uzrokovati kihanje. No to u krevetu prestaje biti važno pa će neki zbog vašeg kihanja naglo prekinuti seksualni odnos. No više će ih, čak 3.9 posto odnos prekinuti ako za vrijeme seksa kihnete baš negdje po njima. Eto, iako ste čim ste se poljubili 'potpisali' da ćete davati svoje i primati tuđe izlučevine, za nešto manje od četiri posto ni malo sline nije prihvatljivo...

Ugrizi: I dok su jednima ugrizi često neizostavan dio seksualnog odnosa, uvijek ima i onih kojima je to neprihvatljivo. Zato ispitivanje pokazuje da je čak 3.7 posto odustalo od odnosa nakon što ih je druga strana neočekivano - ugrizla. Je li ih ugrizla prejako ili je problem u tome što nije tražila dopuštenje nije poznato, pa ako već želite gristi, pitajte prije. I budite nježni.

Ometanje: Jedna od gorih stvari koja se može dogoditi za vrijeme intimnog čina dvoje ljudi je sigurno kad netko upadne u sobu (ili koju već prostoriju). Ovo je za mnoge sramotno i grozno, no svega je 2.4 posto ispitanika čin privelo kraju jer ih je netko omeo. Možemo zaključiti da, koliko god grozno može biti kad nas netko prekine, postoji i nešto seksi u tome što nas je netko čuo ili vidio. Jer kako inače objasniti tako malen postotak, čak manji od onih koji su prekinuli seksualni odnos zbog kihanja...

Razbijanje stvari: Iskreno, stvari se razbijaju. A posebno se razbijaju u žaru trenutka. Naravno vaza koju je netko gurnuo nogom za vrijeme seksualnog čina nas može omesti no, je li to baš razlog da nekoga izbacimo iz kreveta? Iako nije puno, za 1.1 posto ispitanika je dovoljno dobar razlog...

Istraživanje pokazalo: Postoji veza između seksa i boljeg pamćenja!