Neobični događaji na letovima su vrlo česti, a ovo je samo još jedan dobar primjer

Putnici će let od Nice do zračne luke Heathrow u Londonu pamtiti po jednoj stvari. Naime, putnik je cijelo vrijeme na otvoru za klimu u zrakoplovu sušio svoje karate. Video je objavljen na Twitter profilu, a brzo je postao viralan.

What’s the most random act that’s wound you up on a plane? Mine’s this bloke next to us who spent the entire journey from Nice to Heathrow individually drying out every single playing card in the bloody pack. The Queen of Clubs proved to be particularly damp. pic.twitter.com/RyLF2UALDG