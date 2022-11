Ne mora biti samo seks: Ovih nekoliko stvari žene rade, a muškarci ih vide kao prevaru

Mnogi koncept varanje vide crno-bijelo, odnosno da je varanje kada partner u predanoj, monogamnoj vezi ima seks s nekim drugim. Međutim, definicija varanja čini se jednostavnom samo dok se ne suočite s vlastitom situacijom varanja. Svatko ima svoju definiciju što znači biti nevjeran u vezi. Za neke ljude to je sve što se tiče seksa, a za druge postoji i emocionalna nevjera. Nije tajna da muškarci i žene različito pristupaju vezama, a ovo su 4 sitnice koje rade žene, a muškarci ih smatraju prevarom, piše Your Tango.

5 razloga zašto žene traže razvod. I nije riječ samo o varanju:

Čuvanje tajni

- Prevara je gotovo sve što niste voljni reći svom partneru. Ne doslovno. Stvari poput zadnjeg pražnjenja crijeva ili zadnjeg puta kada ste masturbirali ili čak što mu planirate kupiti za Božić očito ne spada u ovo. Ali ako partneru tajite nešto što uključuje nekoga osim njega jer se bojite da bi on mogao pomisliti da je to varanje, onda da - objasnila je američka autorica Rebecca Jane Stoke.

Mnogi muškarci spomenuli su tajne i štetan učinak koji mogu imati na veze. Za njih, ideja da nešto što su učinili taje od svoje partnerice je ponašanje koje se računa kao varanje. Dakle, to bi značilo da, ako su učinili nešto zbog čega se osjećaju toliko krivima da to žele zadržati za sebe, to se također može smatrati nevjerom. To bi mogao biti seksualni pokušaj, ali za neke muškarce to može biti nešto poput flerta sa ženom na poslu koja mu je kasnije proslijedila broj telefona. I ne moraju djelovati da bi smatrali da je to varanje, što je nešto što treba imati na umu, jer on može očekivati ​​isto od vas.

Imati emocionalnu vezu s nekim tko nije vaš partner

- Sve emocije ili mentalni prostor koji dajete nekom drugom, trebate posvetiti svom partneru - rekla je Rebecca.

Neki muškarci, kao i neke žene, na stvaranje emotivnog odnosa s nekim tko nije njihov partner, djevojka ili supruga, gledaju kao na prevaru. U takvim slučajevima stvari možda nikada neće prerasti u seksualnu aferu. Čin posvećivanja svog vremena ili emocionalnog prostora i energije nekome drugome, kada biste to trebali ili mogli posvetiti svom partneru, smatra se kršenjem granice njihove veze. Muškarci također imaju osjećaje i ne morate ići tako daleko do seksualne intimnosti s drugim da biste ih povrijedili.

Kršenje prethodno uspostavljenih dogovora

- Prevarom smatram svaki put kada prekršite uvjete oko kojih ste se oboje prethodno dogovorili, a da o tome niste prethodno razgovarali. Komunikacija je ključ, a male laži vode samo do većih. Ako je to nešto što bi moglo zabrinuti drugu stranu, trebali bi im reći o tome prije nego kasnije. Sve izvan granica o kojima se raspravlja ili implicira u vezi - kaže autorica Stoke.

Za većinu muškaraca, ono što smatraju izdajom u vezi ovisi o pravilima koja dvoje ljudi uspostavi od samog početka. Mogli biste biti u otvorenoj vezi i stoga vam je dopušteno seksati se s drugim ljudima, ali ako učinite nešto što krši drugu vrstu dogovora, na primjer, ne kažete svom partneru da ste upoznali nekog novog, to bi se računalo kao varanje. Za monogamni par to bi vjerojatno bilo nešto tradicionalnije. Ako se vas dvoje slažete da ne bi trebalo biti fizičkog kontakta s pripadnicima suprotnog spola, tada bi se čak i nešto poput držanja za ruke ili ljubljenja moglo računati kao afera.

Imati seks s nekim drugim

Mnogi muškarci smatraju da je prevara kada se žena seksa s nekim drugim, a sve ostalo smatraju samo opasnim ponašanjem. Za neke muškarce, ako imate seks s drugim, prevarili ste, ali sve prije, poslije ili između trebalo bi biti otvoreno za pregovore i tumačenje. Ovo je definitivno labava definicija koju drže serijski varalice koji žele zadržati malo prostora za pomicanje u svojim vezama.

Terapeutkinja otkriva što treba izbjegavati za dobar odnos sa svekrvom: 'Nemojte se nikada žaliti na muža!'