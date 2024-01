Nakon tri spoja se preselila u drugu državu zbog ljubavi: 'U roku od godinu dana smo se zaručili, vjenčali i dobili bebu!'

Angelici Malin (32) iz Londona, nije trebalo dugo da shvati kako je njezin suprug onaj pravi, jer se nakon samo tri spoja s njim odlučila preseliti na drugi kraj svijeta. Josh (36) također je odmah osjetio da je Angelica ta, pa ju je zamolio da se preseli k njemu u New York kako bi mogli početi graditi zajednički život. piše Mirror.

Naime, ona si je prije toga kupila kartu za New York jer je htjela sama istražiti grad, a kada je došla tamo, preko aplikacije je upoznala Josha i dogovorili su se za spoj.

"Kada smo se trebali naći za naš prvi spoj, stajala sam nervozna na pločniku ispred zgrade i vidjela sam kako Josh izlazi iz svog taksija. Odjednom su svi klišeji o ljubavi na prvi pogled postali istiniti. Izašao je iz taksija, a ja sam pomislila: "To je najzgodniji muškarac kojeg sam ikad vidjela". Josh mi je kasnije rekao da je osjetio kako vrijeme usporava kada me je vidio. Iskreno, oboje smo se osjećali kao u nekom filmu. To je bilo sve ono čemu sam se nadala dok sam bila sama", rekla je Angelica.

Nakon prvog spoja, poljubili su se, a onda su se i dogovorili da će se ponovno naći taj tjedan. Već na drugom spoju Angelica je spomenula djecu i brak u budućnosti, na što je Josh, kako kaže pozitivno reagirao. Treći spoj im je pokvarilo olujno nevrijeme, pa pa Josh pozvao Angelicu u svoj stan, gdje su si napokon priznali da su se zaljubili jedno u drugo.

"Od tog trenutka shvatili smo da imamo nešto predivno i da idemo prema nečemu ozbiljnom. Meni je bilo dosta odlazaka na spojeve i htjela sam naći nekog s kim ću se moći skrasiti, a on mi se toliko svidio da sam mu htjela reći točno kako se osjećam", objasnila je, te dodala kako ju je te večeri pitao bi li se htjela preseliti kod njega tu u New York, na što je ona odmah pristala, bez oklijevanja.

Kada se vratila u London, Angelica je priredila oproštajnu večeru za 12 svojih prijatelja i dala neke svoje stvari koje nije mogla uzeti, a zatim je spakirala i poslala ostatak svojih stvari. Kad se vratila u New York, ona i Josh nisu gubili vrijeme i započeli su svoju vezu. Nakon samo pet mjeseci su se vjenčali u Gradskoj vijećnici i sada očekuju svoje prvo dijete. Angelica kaže da su joj obitelj i prijatelji većinom pružali podršku, iako su neki uznemireni što sada živi tako daleko.

"Moje najbolje prijateljice morale su propustiti neke velike trenutke poput našeg vjenčanja, ali pokušavam ih uključiti koliko god mogu. Nakon naše ceremonije otišli smo kući i svi moji prijatelji su bili na video chatu spremni da zajedno nazdravimo pićem. Još uvijek možemo imati zaista posebne trenutke povezanosti iako sam sada tako daleko", ispričala je.

Par se u međuvremenu vjenčao i dobio dijete, a, kako kažu, sve u roku od godine dana. "Želim podijeliti našu priču kako bismo drugima pokazali da, ako drže svoje srce otvorenim i ako mogu biti dovoljno hrabri da traže ono što žele, možda to i dobiju", zaključila je.

