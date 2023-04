Nakon mljevene piletine s čilijem, mahunama i jajem, ne treba vam legendarni pad thai

Znali samo da je Thai Thai Street Food u Varšavskoj 10 već prilično popularan restoran. Nije nas to iznenadilo jer se hrana iz te južnoazijske države već ‘primila’ kod Zagrepčana koji sve češće putuju u Tajland, a osim toga riječ je o pikantnoj hrani kojoj smo skloni. Thai Thai Street Food koji je u Varšavskoj otvorio Sven Žnidarić vjerojatno bi bio uspješan restoran sve i da se ti preduvjeti nisu ostvarili jer počiva na doista jednostavnom konceptu zalogajnice u kojoj se nude neka široj publici poznata jela, uz još nekoliko njih koja vrijedi upoznati.

– Mislio sam da je nedovoljno tajlandskih restorana u Zagrebu. U Europi i znatno manji gradovi imaju po 30 ili 40 takvih mjesta. Ta je hrana lagana, lako ju je prilagoditi našim ukusima, odnosno pripremati je manje pikantno u odnosu na original. Publike ima i znatno je brojnija od one koja već posjećuje tajlandske ili druge restorane istočnjačkih kuhinja. Odavno već imamo niz kineskih restorana, sve je više indijskih, a i sushi se u nas iznenađujuće udomaćio – govori nam Žnidarić koji je Thai Thai Street Food otvorio na mjestu gdje je prije bio, restoran brze veganske i vegetarijanske kuhinje koji je naslijedio od oca.– Green Point je išao dobro, prihvatio sam nastaviti očevu priču, no u jednom trenutku osjetio sam da trend pomalo slabi pa sam se odlučio za promjenu. Sigurno ćei prestati biti samo trend, ali jednostavno smo svi osjetili zamor pa nam je trebalo nešto novo – kaže Sven, dok mi krećemo s kušanjem hrane koja se nudi u Thai Thaiju.

Odmah smo naglasili – molimo bez pad thaija. To najpoznatije tajlandsko jelo izuzetno je popularno u nas te ga sada već dobro poznaju i površniji poznavatelji južnoazijskih kuhinja. Uslišili su nam tu želju i pred nas najprije stavili. Riječ je o dvama pilećim ražnjićima u satay marinadi s domaćim kikiriki umakom i pikantnom salatom. Ražnjići su pripremljeni dobro, meso je fino prženo i meko, kikiriki umak ne preuzima okuse mesa, no naš je favorit pikantna salata u kojoj ima luka, octa i začina. I to je zaista ukusno, toliko da vrijedi spariti samo ražnjiće i salatu. Ovo predjelo funkcionira kao zaista dobra grickalica u kojoj možete uživati uzkoje nude u restoranu ili uz domaći craft Varionicu koji se odnedavno nudi i u bocama od pola litre.– Bio sam u Tajlandu, tri puta. Prvi put 2014. sa suprugom i toliko nam se svidjelo da smo godinu poslije poveli prijatelje. Četvrti put trebali smo ići s kćeri, no omela nas je pandemija. Ipak, bilo je to dovoljno da upoznamo tajlandsku kuhinju i zaboravimo na roštilj i ćevape. Znao sam da će takva jela dobro ići iako će ćevapi ostati nepobjedivi – kaže Sven kroz smijeh.A onda juha,. Riječ je o juhi od massaman curry paste s piletinom, krumpirom i kikiriki uz koju dolazi jasmin riža. Preporuka je, kao i obično, zahvatiti sve žlicom kako bi se osjetili svi okusi kojih je ovdje podosta. I teško ćete ih definirati ili uz nešto vezati, jer malo je tu cimeta, pa prijeđe prema kimu s daškom indijskog oraščića. Stječe se dojam da jedete nešto zaista egzotično, ali izuzetno ukusno te se doista radi o odličnom uvodu u puni ručak, a ovaj fusion-curry koji sljubljuje indijske i tajlandske tradicije može funkcionirati i kao gablec.

Thai Thai Street Food na neki je način i, bez pritiska, nervoze ili užurbanosti iako posla ima stalno.– Naravno, prisutni smo na svim platformama za dostavu hrane, ali i kada nam je jednom pao internet nije bilo ništa lošije jer su ljudi zvali telefonom i po hranu dolazili osobno. I inače sam pristalica normalnih odnosa jer držim da su oni temelj svakog uspjeha u poslovanju, a i cure koje rade ovdje,. Izuzetno su radišne i cijene dobar odnos koji često kod kuće nemaju. Iako mi je trebalo neko vrijeme da im objasnim kako se kod nas deserti ne sole kao kod njih doma! No, ovdje nema povišenih tonova – kaže Sven Žnidarić.

Osim što su djevojke uvijek nasmijane i stalno u nekoj žurbi, doista odlično kuhaju. Sljedeće što smo probali je. Vjerujte nam, ne postoji razlog da nastavljate s pad thaijem ako vam ponude ovo jelo. Mljevena piletina s čilijem, češnjakom, tajlandskim bosiljkom, svježim mahunama i jajem te jasmin rižom kao prilogom, a može se dobiti i s rezancima. To je mala, ali lako jestiva kalorična bomba. Pikantno i vrlo ukusno jelo kojega se u porciji dobiješto ga čini kandidatom za glavno jelo.

– Imamo već sada, a mogao bi se taj udio i povećati kad počne bolje vrijeme pa dođu turisti. Osim toga ljudi često naručuju jela tako da čine kompletne menije pa je ovo što smo vam ponudili danas u takvom nekakvom tonu. Naši ljudi već prilično dobro poznaju ovu hranu, a stranci se vjerojatno iznenade kada vide da i u Zagrebu postoji tajlandski restoran tako da ne sumnjam da će nam ići još i bolje – kaže nam Žnidarić.

Na kraju desert, a nismo se ustručavali probati oba. Najprijekoji se radi, dakle, od manga i od pistacija. Vrlo je lak, izuzetno osvježavajući, znatno manje gustoće nego pudinzi na kakve smo ovdje navikli. Ali je i mnogo ukusniji, zaista obiluje okusima, čemu pridonosi i mali trik, a to su komadići manga i ananasa pomiješani u puding. U nepretencioznoj čašici čeka vas zaista prava čarolija.

Ako ste malo skloniji slatkome, onda je tu poznata pržena banana, odnosno pohana, već kako se uzme. S preljevom od čokolade i u društvu sladoleda od vanilije to je jedan od kultnih južnoazijskih slatkiša. Thai Thai Street Food je primjer dobrog domaćeg poslovanja, jer 80 posto sastojaka za jela potječe od dobavljača, OPG-ova i malih proizvođača/poduzetnika, koji su prije surađivali s Green Pointom. A Svena Žnidarića mnogi će prepoznati i po drugom projektu koji radi sa suprugom Dunjom Kozarić, a riječ je o My Travel Mapu.

– Sve je počelo kao neki hobi, iz zafrkancije, no preraslo je u ozbiljan posao koji nam jako

dobro ide. My Travel Map stalno nadograđujemo, a tko zna, možda se isto dogodi i s restoranom – kaže nam Sven Žnidarić.