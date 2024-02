Na prvi spoj je poveo svoju mačku pa oduševio korisnike TikToka: 'Udaj se za njega!'

Na uobičajenom prvom spoju dvoje ljudi obično pokušava impresionirati jedno drugo, no jedan mladić iz Toronta skroz je promijenio pristup kada je odlučio na spoj povesti "treći kotač", piše Newsweek.

Prošle je godine nikTok-u objavu podijelila žena koju je muškarac izveo na spoj, Huynh, pod korisničkim imenom @huynhtwins. Napisala je da se, kada ju je pokupio na spoj, pojavio sa svojom mačkom. Kućni ljubimac tiho je odmarao u svojoj nosiljci, koju je muškarac dao Kaitlyn da drži tijekom vožnje automobilom.

Ona je cijelu situaciju snimila i objavila na TikToku, a video je za kratko vrijeme postao viralan i oduševio je ljude na društvenoj platformi. Naslov je glasio: "Upravo sam na spoju s muškarcem i on je doveo svoju mačku??" Nakon toga slijedi: "I on me tjera da držim nju u nosiljci."

No, korisnici TikToka su bili apsolutno oduševljeni. "Ja bih se samo igrala s mačkom i vjerojatno zaboravila na njega", napisala je jedna korisnica. "Zbunjena sam. U čemu je točno problem?", dodala je druga. "Podržavam. Udaj se za njega", našalila se treća. "Zelene zastavice posvuda. Nisi mogla naći boljeg čovjeka", glasio je još jedan komentar.

"Spoj je prošao odlično, sada smo službeno u vezi i do sada je bilo nevjerojatno! Također, maca je jako voljena i najslađa je! Zove se Soju i vrlo je luckast", napisala je Huynh tada. Sudeći po objavama na društvenim mrežama par je i dalje zajedno, tako da je ovo zasigurno jedna od ljepših priča s prvih spojeva.

