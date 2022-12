Muškarcima je teško voditi razgovor nakon seksa, a stručnjaci tvrde da su ovo glavni razlozi zašto

Seks je sjajan, ali kada nakon njega dođe do razgovora, mnogi muškarci postanu neugodni ili jednostavno se isključe. Možda rade nevjerojatan posao do seksa koji uključuje i udvaranje, ali nakon toga neki muškarci ne znaju kako se nositi sa stankom. Evo 5 glavnih razloga koji mogu opravdati zašto je nekim muškarcima teško razgovarati nakon seksa, kako piše Times of India.

Boji se da bi ona mogla tražiti obvezu

Za žene seks može imati vrlo duboko značenje, emocionalno ih povezati, a neke čak osjećaju da su povezani s partnerima, ali muškarci to vide samo kao seks. Čak i ako muškarac želi biti intiman s vama, ako niste u braku ili niste u vezi, on se može bojati vaše potrebe za obvezom nakon seksa, a to čini muškarce suzdržanim i neugodnim nakon seksa.

Strah

Muškarci trebaju potvrdu za gotovo sve što rade, a kada je u pitanju seks, boje se svoje izvedbe. Koliko god se pravio samopouzdan, ako je nakon seksa postao nespretan, jedan od razloga mogao bi biti taj što ne zna kako se pokazao i boji se čuti bilo što negativno od vas.

Prevelika privrženost

Muškarci ne vole partnerice koje su previše privržene, a nakon seksa neke žene su sklone upravo tome. Ako je vaš muškarac postao distanciran nakon seksa, onda ste vjerojatno bili previše privrženi nakon sjajnog vremena koje ste proveli u krevetu.

Nije uživao

Ako se nije dobro proveo u krevet, možda se jednostavno odvoji pa razgovor nakon seksa definitivno neće biti moguć. Najbolji način da to saznate je da izravno pitate je li seks koji ste oboje imali bio zadovoljavajući za njih ili ne.

Kompleks manje vrijednosti

Jedan od razloga zašto muškarci nakon seksa postanu neugodni i ne progovore dok vi to ne učinite jest to što možda imaju kompleks manje vrijednosti koji je također čest. Neki muškarci stalno misle da se nisu dobro pokazali i degradiraju se čak i ako vi niste davali tu vibraciju. Strah od odbijanja od suprotnog spola ponekad može biti toliko jak da se pretvori u kompleks manje vrijednosti.

