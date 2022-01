Muškarac proslavio rođendan bez supruge, pa šokirao razlogom: 'Samo bi mi kvarila zabavu...'

Jedan je muškarac na Redditu ispričao kako je za svoj rođendan organizirao zabavu s prijateljima na koju nije pozvao vlastitu suprugu, na što se ona, očekivano, naljutila.

Anonimno je objasnio i da 'jako voli svoju ženu', ali da njoj njegovi prijatelji baš nisu dragi, zbog čega je zaključio da je najbolje imati zabavu bez nje jer bi se ona ionako s njima dosađivala, no na kraju joj je otkrio svoj plan - a ona se, naravno, naljutila...

Što majke najviše žele dobiti za poklon? Možda ćete se iznenaditi

- Nikad me nije tražila da se prestanem viđati s njima ali znam da joj jako smeta kad s njima idem van - ispričao je, a u tom je društvu, kaže, i prijateljica koja je u njega zaljubljena, a kojoj je rekao da je najbolje da se malo udalje, jer mu ženi smeta njihov odnos.

- Uvijek mi je super s tom grupom prijatelja i bilo bi mi grozno da se povremeno ne nađemo - rekao je.

Supruga ga je, kaže, pa puta pitala koji su mu planovi za rođendan i što bi ga usrećilo, a on joj je odgovorio da u četvrtak njih dvoje mogu ići na večeru s njegovim roditeljima, u petak sami, a da će u subotu prirediti zabavu za prijatelje, a ona može ostati kod kuće, spavati...

- Mislio sam da je to dobar plan, no ona se nije složila....- rekao je, a prigovorila mu je što je u osam godina nikad nije organizirao zabavu kad je ona htjela, a sad mu odjednom to nije problem i veseli se zabavi na kojoj ona neće biti.

Nakon što je svoju priču podijelio online, muškarca su mnogi napali da je 'bezdušan' i da nije u pravu.

- Uh, jadna žena... - napisao je netko u komentarima, a drugi su mu poručili da će ona uvijek misliti da se bolje zabavlja bez nje ako je ne uključi, prenosi Mirror.

Majka i sin nakon godina razdvojenosti, ponovno se vidjeli za njen 100. rođendan: "On živi u Španjolskoj i nisu se vidjeli godinama" 😍❤