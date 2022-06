'Moj suprug ne može odlučiti koga želi - mene ili svoju ljubavnicu'

– Kada sam uhvatila supruga kako me vara, nadala sam se da će moliti za moj oprost. Umjesto toga, bila sam zaprepaštena kada je rekao da nas obje voli i "još nije spreman birati". Ja imam 45, on 49 godina i zajedno smo od naše 18. godine. Zar mu to ništa ne znači? – napisala je jedna žena za psihoterapeutkinju Deidre.

Mislila je da ne nikada neće morati brinuti da će je prevariti jer je poludio kada je saznao da je njegov brat prevario svoju zaručnicu. No, jednog dana se vratila ranije iz izlaska i pronašla ga u njihovom krevetu s drugom ženom.

– Umjesto da skoči, ispričava se i tvrdi da je pogriješio, ostao je prilijepljen uz ovu ženu. Nakon što je skupila odjeću i otišla, imao je obraza da nam kaže da nas oboje voli i da ne može zamisliti svoj život bez ijedne od nas. Sada je priznao da su u vezi skoro pet godina. Otišla sam kod svoje sestre na nekoliko dana, misleći da će mu malo prostora pomoći da shvati što je učinio – nastavila.

Međutim, i nakon što se vratila, on nije mogao odlučiti. Tako da mu je te večeri odlučila dokazati zašto bi trebao izabrati nju. Skuhala mu je romantičnu večeru i dvaput vodila ljubav s njim. On je uživao, ali ja ona mrzila svaku sekundu. Osjećala se prljavo i pogrešno. Djelomično se pita vrijedi li ga uopće pokušati pridobiti, jer nije sigurna da će mu ikada oprostiti ili vjerovati.

– Vaš suprug zaista uživa imati vas obje na raspolaganju. Opet mu recite da mora izabrati i da nećete čekati. Objasnite utjecaj koji uspoređivanje vas dvije ima na vaše samopoštovanje. Ključno je shvatiti da imate vrlo važnu riječ u svemu ovome i ono što se događa s vašom budućnošću trebala bi biti zajednička odluka – odgovorila joj je stručnjakinja.

