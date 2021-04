'Moj ljubavnik ima dugogodišnju djevojku, ali ja ne želim biti njegova tajna'

- Moj ljubavnik provodi cijeli dan sa mnom, a onda ide natrag svojoj dugogodišnjoj djevojci. Upoznali smo se prošle godine na poslu. Kako su mjeseci prolazili, postajalo je sve intenzivnije, a on je redovito mijenjao smjene kako bismo mogli provoditi više vremena zajedno - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Jedan dan kada su bili sami na poslu, započeli su svoju aferu. Od tada je prošlo šest mjeseci, a njihova afera još uvijek traje. Cijeli dan na poslu provedu zajedno, a onda nakon posla on se pretvara kao da ona ne postoji i ide doma svojoj djevojci.

- Ne znam koristi li me kao malo zabave sa strane ili zapravo osjeća nešto prema meni. Kad spomenem njegovu djevojku, on brzo promijeni razgovor, pa ne znam ima li je namjeru napustiti je. Grozno se osjećam kao "druga žena" i pokušala sam to prekinuti nekoliko puta, ali uvijek me ponovno zavede - nastavila je.

- Jedina osoba koja zna što vaš ljubavnik želi je on pa ga trebate pitati. No, imajte na umu da možda nećete dobiti odgovor koji želite. Ne razgovarajući o svojoj trenutnoj vezi, izbjegava raspravljati o vašoj, a vjerojatno to i čini, jer misli da vam se neće svidjeti ono što ima za reći. Ako kaže da želi biti s vama, dajte mu vremensko ograničenje da prekine trenutnu vezu i bude s vama - odgovorila joj je Deidre.

