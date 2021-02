Mladić se fotografirao svaki tjedan punih 10 godina kako bi pratio promjene - pogledajte razliku

Od tinejdžerske dobi, pa do srednjih dvadesetih ljudi se jako promjene. Osim načina odijevanja i frizure poprimaju ozbiljnije i grublje crte lica, a kako bi pratio svoju promjenu i razvoj, Niall Gray se počeo svakog tjedna fotografirati kada mu je bilo samo 14 godina. Sada, kada je napunio 24, napravio je kratki videozapis u koji je stavio baš svaku od tih fotografija.



"Sve je počelo kada sam se igrao efektima web kamere na računalu. Palo mi je napamet da bi se mogao svaki tjedan fotografirati da vidim izgledam li drugačije od ponedjeljka do nedjelje - naravno, nije bilo razlike. Ipak sam nastavio to raditi, a kako su godine prolazile počeo sam koristiti i druge uređaje, pa se kvaliteta fotografije poboljšava od početka do danas - što možete jasno primijetiti u videozapisu", rekao je za Bored Panda.

Pogledajte video:

Niall kaže kako je ponekad bilo smiješnih i neugodnih situacija kada bi se trebao fotografirati. "Bio sam s djevojkom na odmoru, a u jednom trenutku sam je zamolio da se makne kako bih ja napravio selfie. Nije joj bilo jasno što se događa dok joj nisam objasnio."



Otkrio je i da ne planira stati s fotografiranjem, ali će napraviti novu frizuru i neke veće promjene u izgledu kako bi novi videozapis bio zanimljiviji.

