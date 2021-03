Mladenci naručili tortu bez natpisa, ali ono što je stiglo na dan vjenčanja nisu očekivali

Mnogi slastičari klijentima za posebne prilike rade kolače i torte s porukama po želji, a fotka jedne takve svadbene torte objavljena je na Twitteru jer je osoblje slastičarnice, čini se, želje klijenata shvatilo predoslovno.

Iz slastičarne su tortu poslali u restoran u kojem je par organizirao svadbu, a osoblje restorana se iznenadilo kad im je stigla torta s bijelom glazurom i s natpisom - 'Bez natpisa molim!'

Fotografiju te svadbene torte na Twitteru je podijelila vlasnica restorana Jen Royle, koja se 'pohvalila':

- Stigla nam je svadbena torta za današnje svatove. Da, eto...

The wedding cake arrived for today’s event @TableBoston. Yeah so.... pic.twitter.com/02beGQZkSM