Mediteranski miks u tanjurima – od shakshuke i baba ganousha do dimljene tune s pečenim slanutkom

Prije nekih pet godina vijest je dana bila kako je jedan student potpisao s tadašnjim ministrom državne imovine Goranom Marićem ugovor o otkupu nekadašnjeg vojnog hotela Iž u Zadru. Bio je to Antony Ninčević, iz obitelji Mladena Ninčevića, vodećeg zadarskog poduzetnika, koji je namjerio s hotelom Iž napraviti puno više od puke obnove ili prenamjene. Ideja je bila da se postojeća građevina preuredi u novi boutique hotel koji će biti jedan od nositelja turističke ponude ovog dalmatinskog grada. I nastao je A’mare, boutique hotel koji nudi bitno više od samo kvalitetnog smještaja. Čisto da zaokružimo ovu informaciju, A’mare je doista lijep hotel, praktično u suprotnosti sa svojim neposrednim susjedstvom koje je, kao i veći dio grada, oblikovano iz nužnosti jer, podsjetimo, Zadar je praktično razoren u savezničkom bombardiranju u Drugom svjetskom ratu. Vrlo lijepe sobe, moderno opremljene, dobro iskorišten prostor, odlike su zbog kojih, ako trebate smještaj u Zadru, svakako o ovom hotelu morate razmisliti. A neki će možda pronaći razlog i u sljedećoj informaciji.

- Možda niste znali, ali ovdje jedno vrijeme kao prognanik boravio Luka Modrić s obitelji. Sobu u kojoj su bili nismo dirali, posebno ćemo je urediti. A kada oblikujemo terasu na njoj ćemo postaviti jedno obilježje za Luku - kazao je Antony Ninčević na upoznavanju javnosti s hotelom, odnosno novom njegovom gastronomskom ponudom.

U A’mare svoj gastronomski program zovu ‘Naša spiza’ a prilikom našeg posjeta predstavljen je brunch koji će u ponudi biti svakog dana. I jasno, ne samo za goste hotela, već svakoga tko želi kvalitetan i bogat međuobrom. Chef je restorana u A’mare Ivan Tartaro. Bilo nam je doista iznenađenje kada se mladi chef došao pozdraviti, Tartaroa smo upoznali prije koju godinu u zagrebačkom Takenoko Baru, zaista dobrom tapas baru, no kako to zna biti, vremena, pogotovo ona pandemijska, rade svoje pa se Tartaro obreo u svojem Zadru. Iako je rođen i odrastao u Americi, Zadar jest grad njegove obitelji. Znamo tako otprije Tartarovu priču, kao vrlo mlad, s 23 godine, došao je iz Amerike u Hrvatsku nadajući se kako će moći iskoristiti znanje koje je stekao po newyorškim restoranima, često s Michelinovom zvjezdicom, hotelima i tapas barovima. Završio je i French Culinary Institute. Dimljena tuna s pečenim slanutkom i ukiseljenim morskim šparogama uz još dodataka – riječ je doista o velikom osvježenju na uobičajenim restoranskim i hotelskim menijima.

- Ljetovao sam ovdje kao mali, a kod kuće smo kuhali domaću spizu. I želja mi je bila da jednom dođem živjeti u Hrvatsku, podijeliti svoja iskustva, ali i vidjeti na licu mjesta što se ovdje kuha. Sada, nakon tri godine rada u Zagrebu, dobio sam priliku da to okušam u gradu svoje obitelji. Zato se sada i ovdje u A’mare bavim dalmatinskom i sredozemnom kuhinjom. Kada kažem sredozemna, mislim na cijelo Sredozemlje, jer ono je i Hrvatska kao što je Maroko i Tunis, sve se te kuhinje međusobno nadopunjuju - rekao je Tartaro. Zaista, kada smo prvi puta probali njegovu hranu u Zagrebu, ona jest imala prepoznatljiv štih, te neke posebne detalje, okuse, kao i koncept. I to je sada, na malo većoj skali, Tartaro predstavio i u hotelu A’mare. I mora se priznati kako je brunch po mnogo stvari zaista poseban. Mladi chef kaže kako tradicija jest nešto što se prati, ali nije mu strano dodati joj nešto svoje, otkriti u njoj nešto novo.

- Jednostavno je najbolje i iskreno. Pa tako ponekad treba dobro pogledati što čini našu stranu kako bismo je mogli prezentirati na svoj način kazao je Ivan.

Za nas je od nemalog broja jela prezentiranog na brunchu najupečatljivija bila shakshuka. Inače smo ljubitelji začinjenih jela na bazi rajčice, no ovo je jelo porijeklom iz Tunisa, a popularno u sredozmenom dijelu Afrike, kao i u Bliskom Istoku. Za nas bi ovo lagano prženo jaje na gustom umaku od rajčice i papričica pravi comfort food koji bismo mogli jesti pri svakom obroku. Zatim je tu bio i zaista dobar baba ganoush, libanonsko jelo koje je već mnogima dobro poznato u nas pa će ga ovdje sigurno cijeniti. Hummus je imao odmak u vidu prženog slanutka, sjemenki i začina te je za našim stolom također mahom pobrao pohvale. No, nama se posebno dopalo nešto zaista jednostavno, a nama jako blisko, a to je sendvič od odlične talijanske mortadele s pestom, burratom di bufala i mrvljenim pistacijem a sve u domaćoj sourdough focaccii. Uglavnom suhomesnate proizvode i sireve nabavljaju od poznatog dobavljača Gastro Branimir delicija tako da je i bilo za očekivati da suhe plate i ovaj sendvič budu dobri. Burgeri koji su u nas postali neizbježni stigli su u svojem najjednostavnijem obliku, u pecivu je bila lijepo ispržena pljeskavica bez suvišnih dodataka koji inače znaju biti zamorni svojim ‘bježanjem’ iz peciva. Pametno, jer ipak se radi o brunchu, obroku nakon kojega se radni dan nastavlja punom parom. Lagana voćna torta bila je zaista izvrsna, općenito su kolači ovdje zaista fini, rade se također posebno za restoran.

On je, da i to ne zaboravimo, smješten u velikom otvorenom prostoru. Kod hotela A’mare dobro je što ima dva ulaza od kojih jedan vodi izravno na recepciju, a drugi ravno u restoran, odnosno ravno na veliki bar. Uvijek cijenimo klasični bar s velikim šankom od osam metara, s time da je ovdje stražnji dio šanka postavljen tako da služi i kao švedski stol. Izbor je pića, žestokog i vina vrlo dobar, imaju i točeno, ipak industrijsko, pivo. Nastavak prostorije oblikovan je kao blagovaona, bez suvišnog ukrašavanja ili kompliciranja detaljima ili pretjeranim ukrašavanjem. Sve to zajedno je površine 350 kvadrata, dakle prozračno i otvoreno, bez mogućnosti gužve. Prostor osvjetljava 118 lampica te 24 velika lustera. Ako dođete, svakako ne propustite pogledati hotel izvana navečer jer je osvijetljenje sjajno. Jasno, nije restoran samo brunch, probali smo i neka od jela koja su bila na meniju tog tjedna. U hladnim predjelima nalaze se uobičajene, ali ovdje jako lijepo posložene plate od mesa i sira, hummus, ali i jedan suhi biser. A to je dimljena tuna s pečenim slanutkom i ukiseljenim morskim šparogama uz još dodataka.

Foto: Fabio Šimičev

Riječ je doista o velikom osvježenju na uobičajenim restoranskim i hotelskim menijima, iznimno ukusno a za puno tunino meso i lagano jelo. Zaista sjajno. Također, brancin s pečenim krumpirom, kremom od blitve uz koji je stigla miješana salata bio je iznenađenje. Riječ je bilo o ribi iz ulova gdje je filet bio doista ‘komad’ mesa, no iznimno dobro pripremljen, pečen kako treba i vrlo ukusan. Kada vidite cijenu shvatit ćete da ste vjerojatno naletjeli na obalni best buy. Kolači su ovdje također jako dobri, sacher torta je klasik, probali smo i tortu od pistaccia koja je dobra, krušna, za naš ukus još bismo pistacija, pitanje je samo gdje je za nas kraj! Moramo spomenuti malvaziju Sv. Jakoc berba 2018. vinarije Clai koja nam je još jednom pokazala kako ovo vino ima visoki potencijal odležavanja. Unatoč 15 posto alkohola nitko za stolom nije pokleknuo, dapače, tražio se bis. Ivan Tartaro je, po nama barem, chef nove generacije u nas kakvih nasušno trebamo. Tek pokoji twist na svojim doista dobrim jelima mogao bi ga pogurnuti među najsjajnije kulinarske zvijezde.