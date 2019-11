Majka se probudila iz kome da bi shvatila kako je u međuvremenu rodila - blizanke!

Carly O’Loughlin (33) 12 tjedana prije termina bila je u kupaonici kad joj je pozlilo, a našao ju je suprug Jon i odmah pozvao hitnu. Dok je hitna dolazila, Carly je počela čudno hrkati, a Jon nije nikada prije čuo tako nešto. Također je pljuvala krv kako prenosi metro.co.uk. Liječnici su shvatili da ima krvarenje mozga i da mora hitno na carski rez. Njezine blizanke imale su manje od kilograma. Suprug Jon kaže da su bile toliko malene da su izgledale kao pileća krilca.



Carly je stavljena u induciranu komu, a kada se probudila 24 sata kasnije rekli su joj da je rodila. Ona je rekla da se ne sjeća rađanja, ali isto joj je potvrdio suprug. "Nisam imala pojma što se događa. Samo sam htjela ići kući, ali liječnici su me zadržali jer su htjeli utvrditi zašto sam imala krvarenje mozga."

Foto: Carly O'Loughlin

Tri dana nakon što su se rodile djevojčice Carly je bila u stanju vidjeti ih u drugoj bolnici. Kada se vratila u svoju primjetila je nešto čudno u desnom stopalu.



Liječnici su otkrili da ima 100 ugrušaka u nozi i samo 20 centimetara udaljen ugrušak od srca. Otišla je na hitnu operaciju i idućih šest tjedana provela je u bolnici kako bi doktori otkrili što je uzrokovalo sve ovo.

Novopečena majka napustila je bolnicu sa slabo pokretnom nogom i dijagnozom da će cijeli život morati koristiti invalidska kolica ili štake. Sada, tri godine kasnije registrirana je kao invalid a Jon je njezin njegovatelj. Carly koja ima i starijeg sina Rileyija kaže da se osjeća kao najgora mama na svijetu: "Ne samo da nisam bila pristuna i budna na rođenju blizankinja, već nisam ni majka kakva sam željela biti."

Foto: Carly O'Loughlin

"Ljubomorna sam što Jon ima priliku raditi stvari s djecom, a ja ne. Mrzim to. Od onoga da sam potpuno neovisna osoba s dobrim poslom došla sam do toga da se ne mogu okupati i napraviti sendvič samostalno."



"Jon nije trebao ovo doživjeti. Ljuta sam cijelo vrijeme i uzrujana. Nitko ne zna što je uzrokovalo ovo. Još uvijek se borim s tim."



Nakon puno testova i posjeta bolnici, liječnici i dalje pokušavaju otkriti što je uzrokovalo krvarenje u mozgu. Također, rekli su da će možda morati amputirati nogu.



"Moje pamćenje je vrlo loše, imam periode kada se samo isključim. Najvažnija stvar su mi moja djeca, curice su odlično, a liječnici još uvijek ne znaju zašto se to dogodilo."