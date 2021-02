Liječnici upozoravaju da ne isprobavate novi TikTok trend s depiliranjem lica: Opasno je!

Liječnici upozoravaju da nikako ne isprobavate bizaran trend koji se širi društvenom mrežom TikTok, a u pitanju je depiliranje cijelog lica!



Trend je, moglo bi se reći, pokrenula brijačnica Kapsalon Freedom iz Nizozemske videima u kojima djelatnik mušterijama doslovno izlije vosak za depiliranje preko cijelog lica, razmaže ga, ostavi da se stvrdne, a zatim skida rukama. Uz to, u uši i nos stavi štapiće za uši kako bi mogao ukloniti i te dlake.

Vlasnik brijačnice Renaz Ismael kaže da je depiliranje lica tretman koji se jako često odrađuje, ali on ga je podigao na višu razinu jer ukloni puno više dlaka nego što se to inače radi, prenosi LADbible. Također je negirao da ova metoda nanosi ozljede i bol mušterijama. "Prva sam osoba u svijetu koja je počela raditi depilaciju cijelog lica. Nije loše za kožu", rekao je za BBC.



Ipak, ne bi se svi složili s njim, a pogotovo ne liječnici. Emma Wedgeworth, dermatologinja, izjavila je za Daily Mail da ovaj tretman može napraviti više štete nego koristi te da ga ne preporučuje. Njezin kolega, dr. Simran Deo, upozorio je da može doći do promjene pigmentacije, trajnih ožiljaka, plikova... "Također, ako se vosak ne skida dovoljno brzo, osoba se može ugušiti jer su joj prekrivena usta, a u nosu su štapići."

TikTok je zavladao svijetom, promijenio glazbenu industriju, a od tinejdžera radi milijunaše: