Liječnica otkrila: ‘Ovo su vježbe s kojima će vaši orgazmi biti jači i intenzivniji!’

Liječnica dr. Teresa Irwin otkrila je vježbe koje ženama mogu pomoći da dožive jači orgazam. Irwin, koja se specijalizirala za disfunkcije zdjelice kod žena, kaže da nedostatak obrazovanja često sprečava žene da dođu do akutnog klimaksa. Liječnica tvrdi da su Kegelove vježbe siguran način da podignete svoje orgazme na sljedeću eksplozivnu razinu, piše NY Post.

"Znam da ste vjerojatno svi čuli savjet da 'radite Kegelove', ali zašto?" Vaši mišići dna zdjelice oblažu unutrašnjost vaše zdjelične kosti; djeluju kao mreža koja drži vaše reproduktivne i eliminacijske organe na mjestu", objasnila je. Međutim, Irwin, koja redovito dijeli savjete o seksu sa svojih 91.000 pratitelja na TikToku — kaže da se mnoge žene usredotočuju na stiskanje sprijeda, dok bi trebale obratiti pozornost na stražnjicu.

"Želim da se koncentrirate na to. Kada stisnete analni sfinkter, zapravo kontrahirate puno veći mišić nego što to činite dok držite mokraću", dodala je. Prema njezinim riječima, ta tehnika pomaže učinkovitijem jačanju mišića dna zdjelice, što dovodi do boljeg raspoloženja u spavaćoj sobi.

Osim toga, , liječnica kaže da je stezanje sfinktera tijekom trbušnog plesa i joge također vrlo korisno. "Kad god izvodite trbušni ples, na kraju ili čak tijekom, možete raditi Kegelovu vježbu i stisnuti anus. Za jogu, možete je raditi tijekom cijelog pokreta. Recimo, pas prema dolje - vi samo stisnete svoj sfinkter u isto vrijeme. Stoga, ne samo da su izvrsne vježbe za vaše tijelo, već i nevjerojatne za vaše spolne organe."

