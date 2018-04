Konačno smo dočekali najnoviji i najveći brod na svijetu – Symphony of the Seas!

Ovaj brod potvrđuje nove standarde u svijetu krstarenja, naime brodovi razreda Oasis među kojima je i Symphony of the Seas, nisu tako važni i dobri samo zato što se radi o najvećim brodovima na svijetu, na ovim brodovima zaista ćete doživjeti više. Ljubitelji krstarenja zadnjih petnaest godina navikli su na moderne brodove s bogatim sadržajem, puno aktivnosti, zabave i vrhunsku kulinariku ali kad možete na brodu prošetati kroz pravi park s prirodnim biljkama i drvećem, a uz to si priuštiti vrhunsku hranu i piće, dok slušate zvižduk ptica, to je ipak poseban doživljaj.

Pored toga ovaj brod je odličan izbor za ljubitelje aktivnog života; naime dok plovite između dvije destinacije možete na brodu surfati na umjetnim valovima, igrati košarku i druge sportove, spuštati se zip line-om ili na nekom od mnogih tobogana te čak klizati na velikom brodskom klizalištu na 4. palubi.

Ukoliko se netko odluči za prvo krstarenje baš ovim brodom bit će oduševljen svime – od organizacije, unutarnje opreme, prehrane, zabave, predstava i ostalih aktivnosti. A ukoliko se radi o iskusnim putnicima na krstarenjima, koji su već navikli na osnovnu ponudu sa visokim standardima zasigurno će cijeniti vrhunsku kulinariku i širok izbor između 22 različitih restorana, vrhunsku produkciju predstava u teatru i vodenom teatru, gdje se prikazuju zaista »broadwayske« predstave te brojne sportske aktivnosti, koje smo već spomenuli.

U agenciji Svijet Krstarenja smo zahvalni i ponosni da možemo objaviti da smo na novom brodu Symphony of the Seas potvrdili našu ulogu predstavnika tvrtke Royal Caribbean Cruises Ltd. u Hrvatskoj te se kroz sastanke i druženja susreli s najvišim i najvažnijim predstavnicima tvrtke, kao što je g. Adam M. Goldstein (predsjednik korporacije RCCL).

Savršen cocktail može Vam pripremiti i robot.

Biste li si priuštili ovu obiteljsku suitu za tjedan dana za vrijeme Božića po cijeni 543.260 kn?

Na svijetu postoji samo jedna! Ova kabina/suita može primiti od 4 do 8 osoba i vjerovali ili ne do kraja 2018. godine rasprodana je skoro u svim terminima.

Suita se nalazi na najnovijem i najvećem brodu na svijetu Symphony of the Seas, na kojem su kabine inače na raspolaganju već od cca 6.000 kn po osobi za 8-dnevno krstarenje.



Dobro jutro uz pogled kroz balkon!?

Ako malo bolje pogledate radi se o LCD ekranu u unutarnjoj kabini, koja je dobar izbor za nekoga tko ne želi platiti kabinu s balkonom, a svejedno bi želio imati pogled, naime na ovom ekranu se prenosi slika uživo s kamere na pramcu broda.

Ovakve kabine možete naći na nekim brodovima brodara Royal Caribbean International: www.svijet-krstarenja.hr/tvrtke/royal-caribbean-international

U ovoj sezoni, točnije 25.08.2018. je na ovom brodu predviđen i grupni polazak s hrvatskim pratiteljem gdje ćete u 8 dana posjetiti Barcelonu, Palma de Mallorcu, Marseille, La Speziu (Cinque Terre), Rim i Napulj.

Više o programu i cijenama možete vidjeti s klikom ovdje: www.svijet-krstarenja.hr/brod/symphony-seas

