Koji je najbolji horoskopski znak? Evo što kažu astrolozi!
Ako znate nešto o astrologiji, onda znate da različiti znakovi donose različite karakteristike. Ljudi rođeni u znaku Bika obično su tvrdoglavi, Lavovi obično uživaju u središtu pozornosti, a Ovan često uživa u konkurenciji. Nakon što ste pročitali svoj horoskop kako biste saznali više o sebi i ljudima s kojima se okružujete, možda ste se zapitali: Koji je najbolji horoskopski znak? Ispostavilo se da ne postoji jednoznačan odgovor, pogotovo jer je riječ ‘najbolji’ potpuno subjektivna, piše Best Life.
Najpopularniji znak zodijaka - Lav: Iako bi bilo nepravedno nazvati ove društvene leptire ‘najboljim’ znakovima zodijaka, oni su možda najpopularniji. ‘Lavovi su karizmatični i žele se svidjeti svima’, kaže astrologinja Courtney Cunningham, ‘Naporno će raditi kako bi bili primijećeni, a zbog njihove ljubaznost i odanost drugi ih obožavaju’. U društvenim okruženjima odišu samopouzdanjem, što im olakšava da zablistaju i privuku druge. Drugoplasirani: Blizanci
Najpristojniji horoskopski znak - Bik: Ne želite se uvijek oslanjati na prijatelje koji moraju biti u središtu pozornosti. Ako želite nekoga tko nije takav, možete se obratiti Biku. ‘Uzemljen i postojan, Bik utjelovljuje bit istinske autentičnosti i kao osoba i kao prijatelj’, kaže astrologinja Wendy Rosenthal, ‘Oni posjeduju snažan osjećaj sebe i ne trude se to prikriti - ono što vidite to i dobijete, eliminirajući bilo kakvu potrebu da preispitujete namjere Bikova’. Ako imate Bika u svom životu, znate da uvijek možete računati na njega za iskrenu povratnu informaciju. Drugoplasirani: Rak
Horoskopski znak u koji se najlakše zaljubiti - Vaga: Pod vladavinom Venere, planeta ljubavi, ljepote i partnerstva, ovom znaku nikad ne nedostaje udvarača. ‘Sofisticirane i graciozne sa sklonošću za suradnju i poštenje, Vage su iznimno nadarene za stvaranje snažnih, skladnih veza’, kaže astrolog i duhovni savjetnik Letao Wang, ‘Njihova sklonost romantici i njihov prirodni šarm čine ih neodoljivo privlačnima potencijalnim partnerima’. Drugoplasirani: Rak
Najzabavniji horoskopski znak - Strijelac: Strijelac želi začiniti svaku zabavu. ‘Pod vladavinom Jupitera, planeta ekspanzije i avanture, Strijelci su poznati po svojoj bezgraničnoj energiji i ljubavi prema istraživanju i putovanjima’, kaže Wang, ‘Njihov entuzijastični i optimistični pogled na život čini svako iskustvo nevjerojatnim’. Strijelac će vam se uvijek pridružiti u spontanim planovima i donijeti puno smijeha. Drugoplasirani: Ovan
Najsmješniji horoskopski znak - Blizanci: Ako su vam duhovitost i razigranost važni, povežite se s Blizancem. ‘Njihova igra riječi koristeći njihovu intelektualnu oštroumnost fantastičan je spoj za stvarno dobru zabavu’, kaže Cunningham, ‘Pristupačni su na zabavama, upoznaju nove ljude i brinu se da se svi dobro zabavljaju na plesnom podiju’. Drugoplasirani: Strijelac
Najljubazniji horoskopski znak - Rak: Njegovateljski duh ovog znaka je bez premca—i oni će se jako potruditi da izađu u susret svojim voljenima. ‘Možete biti sigurni da ćete imati dovoljno vode za vrućeg dana, vožnju kada vam se pokvari auto i mjesto za boravak kada vam treba utjeha’, kaže Cunningham, ‘Imaju neograničeno suosjećanje za druge i želju da se svi osjećaju kao kod kuće’. Iako bi mogli biti tihi na zabavama - ako ih uopće posjećuju - uvijek će se pojaviti kad ih trebate. Drugoplasirani: Ribe
Najempatičniji horoskopski znak - Ribe: ‘Ovaj vodeni znak vrlo je intuitivan i empatičan, često osjeća duboku povezanost s onima oko sebe - a ponekad i previše’, kaže Wang, ‘Ribe su velikodušne, nesebične i uvijek spremne pružiti ruku pomoći, često dajući sve od sebe kako bi osigurale da drugi osjećaju brigu i podršku’. Ako počnete plakati, nemojte se šokirati ako to počne i vaša prijateljica Riba.