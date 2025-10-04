Koji dio tijela prvo perete? To otkriva koliko ste dobri u seksu!
Ljude se može procijeniti po načinu na koji se tuširaju, piše Mystical Raven. To otkriva njihov karakter, prioritete u životu, ali i kakvi su u krevetu. Oni koji prvo tuširaju genitalije vrlo su sramežljivi, a oni koji peru lice izuzetno su sebični u svemu, pa tako i u krevetu.
Prsa: Vi ste praktični i to vam je najbitnija stvar u životu. Ne volite kada vas netko ometa i nemate puno strpljenja za ljude koji na život gledaju drugačije od vas. U krevetu ste dobar partner i volite isprobavati nove stvari. Najbolji partner za vas je onaj koji prvo pere kosu.
Lice: Bitan vam je novac, toliko da ćete sve napraviti da dođete do njega. Dostojanstvo vam je manje važno. Iskorištavate prijatelje, a život vam je zapravo samo gnjavaža. Vaša okolina vas teško razumije, ali ne brine vas njihovo mišljenje. Sebični se u većini stvari, pa tako i u krevetu. Najbolje vam odgovara osoba koja prvo pere genitalije.
Pazuh: Pouzdani ste i marljivi, a ljudi vas vole jer stojite čvrsto na zemlji. Volite pomagati drugima, ali se često nađete u problemu jer ne možete dobro procijeniti je li netko iskren prema vama ili ne. U krevetu ste velikodušni i bitan vam je užitak druge osobe, ne samo vaš. Najbolji partner za vas je onaj koji najprije istušira ramena.
Genitalije: Jako ste sramežljivi. Imate niže samopouzdanje, nemate puno prijatelja, a drugi vas mogu smatrati manje privlačnima. Od svega brzo odustajete. Bez obzira na sve to, vi glasite za iznadprosječnog seksualnog partnera. Duboke, iskrene emocije dijelite s vrlo malim brojem ljudi, zato u seksu pronalazite svoju unutarnju snagu. Za vas je najidealniji partner onaj koji prvo pere lice ili kosu.
Kosa: Vi ste definitivno umjetnički tip. Najsretniji ste kada se bavite svojim hobijem i neumorno ćete raditi na putu prema cilju. Novac vam nije toliko važan, a najradije se družite s intelektualcima i onima koji su isti kao vi - umjetnici. Moglo bi se reći da ste najbolji u seksu jer ugađate partneru i volite istraživati. Najbolji životni suputnik za vas je onaj koji najprije tušira genitalije ili prsa.
Ostalo: Vi ste vrlo prosječni. Nema sumnje da posjedujete unutarnju snagu, ali drugi to teško mogu vidjeti. Mogli biste biti malo više avanturistički i više prezentirati svoj potencijal. U dubini duše ste vrlo simpatični i nemate mnogo mana. U seksu ste također prosječni. Iako maštate o raznim pozama, nemate hrabrosti to provesti u djelo. Najbolji partner za vas je onaj koji najprije istušira lice.