Jedini u Hrvatskoj rižota i tjesteninu pripremamo u kolutu Grana Padana

Kultni restoran La Nostra Casa obitelji Bušić, koji posjeti gotovo svaki turist koji posjeti Zagreb, nudi talijansku i mediteransku hranu. U restoranu koji se nalazi u Ulici kneza Mislava jelo je i mnogo političara te poznatih ljudi iz javnog i kulturnog života.

– U želji da prenesemo ideje inspirirane talijanskom kuhinjom, spojili smo ih s okusima Mediterana i atmosferom kakva vlada u našoj obitelji i otvorili restoran – kaže voditeljica Blaženka Bušić. Ističe da je La Nostra Casa njihova obiteljska priča kojom su pokušali prenijeti toplinu doma i inovativne, ali domaće okuse.

– Interijer našeg restorana podsjeća na dnevnu sobu jer želimo da čin sjedanja za stol gosta izvuče iz svakodnevice i preplavi ga osjećajem topline doma. Specijaliteti koje poslužujemo pripremljeni su s jednakim žarom kao u kuhinji u vašem domu. Iako prožet nitima mediteranske kuhinje, naš je jelovnik jedinstven, jer uz vrhunske tradicionalne specijalitete svojim gostima nudimo i nešto modernija jela u našoj izvedbi – govori Blaženka, koja se gotovo cijeli život bavi kuhanjem i hranom, profesionalno i privatno. Gotovo sva jela koja stavi gostu na stol sama osmisli.

– Djetinjstvo mi je jedna od najvećih inspiracija. Odrasla sam na selu, imali smo razne voćke i vrt prepun gredica raznovrsnog povrća, osjećao se miris stabljike i miris plodova. Sjećanje na mirise domaćih variva, tjestenina u raznim povrtnim kombinacijama, domaći kolači... svaki put želim dosegnuti visinu tog okusa i mirisa. Uvijek sam voljela spajati voće i povrće. Salate koje sadrže voće bogate su, ne traže previše kiseline jer su već kisele od voća. Tako nestaju neodoljive ljetne kombinacije – lubenice s ljubičastim lukom, grožđe s kolutovima mladog bijelog luka, breskva s mladom zelenom salatom... U jesen jabuka, kruška, kesten, šipak, tikva, to su božanske kombinacije boja i okusa. Rižoto s kestenom i mladim sirom, rižoto s mladim sirom i karameliziranom kruškom, carbonara s tikvom, jesenski ravioli, to su samo neka od jesenskih jela s naših dosadašnjih jelovnika. Mislim da se kuharice i kuhari ne smiju bojati začina i kombinacija, slobodnim kombiniranjem postižu se zgodici u kuhinji. Za Božić imamo adventski jelovnik u kojem gosti mogu uživati od prve adventske nedjelje do Božića. Želim naglasiti da se u našem restoranu svako jelo radi od nule, što znači da je apsolutno potrebno i malo strpljenja da se ono pripremi. Ali tim strpljenjem dobije se svježina, što je neusporedivo – objašnjava Blaženka, otkrivajući nam neke od svojih specijaliteta.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

– Salata od lubenice s ljubičastim lukom i fetom – hladno predjelo iz ljetnog jelovnika iz 2023 godine. Lubenica je neizostavna namirnica ljetnih dana, osvježavajuća, ugodna nepcu, pa je tako neizostavna i na našem meniju. Primamljiva namirnica za ljetne salate, izvrsna u kombinaciji sa slanim feta sirom, krastavcima i ljubičastim lukom.

Potom, caprese salata s pršutom i dinjom – caprese je poznata talijanska salata, u ovom slučaju mi smo je poslužili (osim mozzarele, rajčice i pesta genovese) s dinjom, koja je također omiljena u ljetnim kombinacijama.

Ljetna buratta – burata je talijanski kravlji sir napravljen od mozzarele i vrhnja. Najčešće je koristimo kao namaz za bruskete s dominantnim okusom koji mi dodamo. U ovoj smo joj kombinaciji uz začine (sol, šareni papar) dodali i breskvu prepečenu s medom i limunom, domaće svježe borovnice i cherry rajčicu te naravno domaći drniški pršut.

Zatim tagliatelle s biftekom i tartufom – glavno jelo iz našeg menija s tartufima, koji se mijenja svake godine u listopadu, mjesecu tartufa. Tagliatele su rađene u našem poznatom kolutu Grana Padana obogaćene tartufatom crnog i bijelog tartufa, s biftekom i svježe ribanim crnim tartufom.

Biftek s caprese salatom također je jelo iz našeg ovogodišnjeg ljetnog jelovnika. Biftek pečen po želji gosta mariniran je u pestu genovese, s laganim prilogom, salatom caprese.

Brancin s tartufom – fileti brancina s roštilja, servirani sa neizostavnom blitvom i krumpirom te cherry rajčicom poširanom u crnom tartufu – nabraja Blaženka, ističući kako se za sva jela maksimalno koriste sezonske namirnice.

– Našom glavnom kartom nismo mogli obuhvatiti sezonske namirnice, tako je glavna karta temeljena neutralno, odnosno na glavnoj priči našeg restorana, tj. Grana Padanu. Jedini smo restoran u Hrvatskoj koji radi tjesteninu i rižota u kolutu Grana Padana. Neodoljiv okus, kad vrtim tu tjesteninu u Grana Padanu, svaki put nanovo osjećam okus tog topljivog sira. Dok miješate i vidite kako se sir lijepi za tjesteninu, to bi svatko poželio probati. U kombinacijama rižota i tjestenina povezala sam istok (Slavoniju) i jug (Dalmaciju) – pršut i kozice, špek i riblji filet.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Uz glavnu kartu uvijek imamo sezonske menije – ljetni, jesenski, zimski i menu tarufa, tako možemo maksimalno iskoristiti sezonske namirnice. Naši gosti uživaju u bogatstvu svih sezonskih okusa. Žao mi je što u Hrvatskoj tržnice nisu bogatije, življe, što nisu zastupljeniji OPG-ovi sa svojom ponudom. To bogatstvo okusa i boja donosi toliko inspiracija i ideja da vam je žao što meni ne može biti veći – napominje Blaženka koja je posebno ponosna i na svoje specifične deserte.

– U našoj standardnoj karti imamo nekoliko deserata koji nisu vezani za godišnja doba, pa ih stalno imamo u ponudi. To su krostate od jabuke i čokolade koje serviramo sa sladoledom od burbon vanilije. Potom tiramisu koji serviramo u čaši, te panacotta s preljevom od šumskog voća. Kroz sezonu dopunjujemo ljeti krostatu od borovnice i marelice, pečenu breskvu sa sladoledom, u jesen krostatu od kruške, kruške i čokolade, zimi jabuke u šlafroku, bogatije čokoladne kolače itd. Restoran nije slastičarnica i smatram da i ne treba imati slastičarske kolače. Svaki je desert kruna našeg slijeda i taj okus ostaje zadnji, stoga definitivno ne smijemo zeznuti. Nedavno smo popisu deserata dodali i amalfi tortu koju smo spajali iz kombinacija talijanskih nona, tradicionalnog talijanskog mascarponea. Dopunili smo ga našim domaćim medom i kukuruznim brašnom, kao i domaćim maslinovim uljem. Dobili smo izvrstan desert koji u ustima napravi eksploziju okusa. Takve bi kolače restorani trebali nuditi kao deserte. Nešto što je osebujno, slatko, bombastično, da nepce osjeti svaku namirnicu i da se svi ti okusi stope – govori Blaženka, kojoj je u njihovom obiteljskom restoranu najveći oslonac suprug Domagoj.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Osim ukusne hrane, u restoranu La Nostra Casa može se uživati i u sjajnoj vinskoj karti.

– Imamo bogatu vinsku kartu koju mijenjamo jednom godišnje. Zastupljenost je 80:20 u korist domaćih vinara, kojima je pokrivena cijela Hrvatska. Volimo otkrivati nove male vinare, vezati ih s našim jelima. Od crnih ističem jedan od najboljih merlota Punta Greca, Josić cuvée, plavac mali Stina, postup Don Josip, teran Anno Domini, dingač Reserve, a od bijelih pošip Stina, Ottocento bijeli – Clai, Ocu – Boškinec te mlade malvazije Benvenuti, Valenta – govori Blaženka ističući kako im je cilj da gost i u budućnosti bude zadovoljan.

– Međusobno poštivanje kroz uživanje jedenja i kuhanja. Želim da naš gost uživa u svakom jelu onoliko koliko ja uživam u svakom svom jelu dok sam ga kuhala – zaključila je Blaženka Bušić.