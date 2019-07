'Javila mi se cura s kojom sam spavao prije pet godina i rekla da imamo kćer'

Prije pet godina spavao je se s curom koju je upoznao u kafiću, a sada mu se javila i rekla kako ima kćer za koju nije ni znao. Za savjet je pitao terapeutkinju portala The Sun Deidree.

Upoznali su se u kafiću, a kasnije su završili kod njega doma. "Pričali smo cijelo vrijeme u kafiću i mislio sam kako bi to mogao biti početak nove veze. Onda me pitala može li doći do mene i naravno da sam pristao. Seks je bio stvarno odličan, kao da smo stvoreni jedno za drugo."

Foto: Shutterstock

Pitao ju je hoće li se ponovno vidjeti i dao svoj broj, a ona ga je nazvala pet godina kasnije sa zanimljivim vijestima.

"Danas imam curu. Šokirala me njezina poruka koja je došla kao iz vedra neba. Napisala je kako je one večeri ostala trudna i da ima kćer. Kćer je navodno moja, a sada ima četiri godine."

Kćer je odgajala sa svojim partnerom, koji vjeruje da je dijete njegovo, kao ostala dva djeteta. Napisala mu je i kako se nedavno razvela od tog muškarca i zato mu se sada javila.

"Djevojka mi kaže kako je neobično da mi se baš sada javila, nakon svih ovih godina. Blokirao sam je na mobitelu kako me ne bi mogla više dobiti. Mislite li da je to ispravan postupak?"

Deidre je odgovorila: "Razmišljate li o sebi ili o svojem djetetu. Zašto ova žena vjeruje da ste baš vi otac? Zašto je prekinula sa svojim dečkom? Možda je on sumnjao cijelo vrijeme. Blokiranjem ostajete bez odgovora i možda zato sada pišete meni.

Probajte joj se javiti i pitati da se napravi DNK test kako biste saznali sve odgovore.