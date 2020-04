Izgubila je obje ruke, pa uz pomoć proteza postala fantastična vizažistica

Kaitlyn Dobrow (25) iz Kalifornije bila je fit, aktivna 18-godišnjakinja kada je dobila meningitis. Bolest ju je dovela do toga da je izgubila više od pola kože i udove - amputirali su sva četiri, prenosi Metro. Noć prije nego je primljena u bolnicu imala je jaku glavobolju, vrućicu, nadutost i povraćala je. "Mama me pitala da odemo u bolnicu, ali umjesto toga otišla sam u kupaonicu i pala na koljena. To je bio posljednji put da sam stajala na nogama. U idućih 12 sati cijelo tijelo mi je postalo ljubičasto. Meningitis je ušao u krvožilni sustav i zaustavio moju cirkulaciju. Bolest je doslovno pojela moje ruke i samo su ih morali rezati kraće i kraće. Na kraju je došlo do toga da su mi odrezali sve udove."

Foto: Screenshot

Meningitis je uzeo i 57 posto njezine kože što je zahtjevalo mnoštvo operacija da se oporavi. Uzimali su joj kožu sa zdravih dijelova kako bi ju mogli 'uzgojiti' na oštećene dijelove. Nakon puno terapija Kaitlyn je odlučila svu svoju energiju usmjeriti na jednu stvar koju obožava - šminku. Proteze su joj pomogle u tome. "Sve što se tiče šminke naučila sam sama. Mislim da šminka mijenja moju sliku o samoj sebi. Gledala sam jako puno YouTube videa dok sam se oporavljala i tako sam to i zavoljela. Ljepota je za mene kada netko pobjedi u životu nešto što se čini veće od njega."

U videu pogledajte vještine Kaitlyn:

Kaitlyn je sada uspješna beauty vlogerica koja ima 235 000 pratitelja na YouTubeu, 132 000 na Instagramu i čak 16 milijuna pregleda na YouTubeu. Kaže da, iako je bolest promijenila njezin izgled, neke su stvari ostale iste, a to je pomaganje drugima i pozitivan duh. "Neki ljudi kažu da se osjećaju previše depresivno da bi ustali iz kreveta, a ja ih inspiriram da se našminkaju i naprave barem jednu dobru stvar u danu."