Izbjegnite neugodan miris: Stručnjaci otkrili trikove za sušenje odjeće u zatvorenom

Kako se zima približava, tako se mnogi bore sa sušenjem odjeće u zatvorenom prostoru i neugodnog mirisa koji tada ostaje na odjeći. Prema guruu održivosti, Wendy Graham, postoje trikovi za izbjegavanje paljenja sušilice i povećanja računa za energiju, piše Mirror. "Odjeća počinje mirisati na vlagu kada se predugo suši. Adekvatno prozračivanje prostorije u kojoj sušite odjeću, otvaranjem prozora, može pomoći", objasnila je Graham.

Također je predložila da uključite odvlaživač zraka da biste uklonili vlagu s vaše odjeće, bez visokih troškova rada povezanih sa sušilicama rublja. Kada je u pitanju sušenje odjeće u zatvorenom prostoru, protok zraka je ključan. Prostorije pune vlage znače da će voda sporo isparavati, što produljuje vrijeme sušenja i potiče taj neugodan miris u odjeći. Međutim, Graham je otkrila jednostavan trik koji može učiniti razliku.

"Moj drugi glavni savjet je da centrifugirate svoju odjeću na maksimalnom ciklusu centrifuge koji vaša perilica rublja dopušta. Neki ciklusi pranja ne centrifugiraju na maksimalnom ciklusu centrifuge, stoga napravite posljednji ciklus centrifuge na maksimalnoj postavci da biste uklonili sav višak vlage. Ovo ubrzava sušenje vaše odjeće, što znači da je manja vjerojatnost da će mirisati po pljesni", objasnila je Graham.

Također je važno bubanj perilice rublja napuniti samo do tri četvrtine jer će preopterećenje također otežati sušenje odjeće u zatvorenom prostoru. "Može biti nevjerojatno primamljivo strpati što više odjeće u perilicu. Međutim, to je kontraintuitivno za čisto rublje i za proces sušenja", objasnila je Graham. Naime, kada to učinite, tada nema dovoljno prostora da se vaše rublje miješa u perilici.

"Također će biti manje vode na raspolaganju za otapanje deterdženta, jer će odjeća upiti previše vode. To znači vaša odjeća ne ispadne čista koliko biste željeli, što znači da ćete je možda morati ponovno oprati", rekla je Graham. Odjeća često počinje smrdjeti ako u domu nema dovoljno zraka. Nedostatak ventilacije dovodi do više vlage u prostoriji, što rezultira duljim sušenjem odjeće. Osigurajte da u prostoriji u kojoj sušite rublje uvijek imate otvoren prozor ili upaljen odvlaživač zraka.

Također možete ubrzati proces sušenja tako da osigurate dovoljan razmak između odjeće i osigurate da sve bude obješeno što je moguće urednije. Graham je savjetovala da ne stavljate mokro rublje na radijatore jer je to skup način sušenja odjeće. "Standardno sušilo nije vaša jedina opcija. Ako vam nedostaje prostora na podu, ali imate visinu stropa, onda bi jedna od opcija koju biste trebali isprobati bio stropni klima uređaj za odjeću", rekla je Graham.

"Neki se ljudi kunu u korištenje električnog sušila za rublje u zatvorenom prostoru. Koliko sam pročitala, vrlo su energetski učinkoviti i puno jeftiniji za rad od sušilice za rublje", dodala je. Usvajanjem ovih pametnih metoda sušenja, svoju odjeću možete održati svježom i istovremeno smanjiti jesenske troškove energije.

