Ima aferu s tatom svoje prijateljice: 'Mrzim što moram to tajiti'

Jedna je žena za The Sun priznala da uživa u tajnoj aferi s tatom svoje najbolje prijateljice, ali se užasno osjeća što to skriva od nje. 21-godišnja djevojka kaže da su se prijateljice upoznale za vrijeme studija, a ona se sprijateljila s njenom cijelom obitelji: mamom, bratom i, naravno, tatom za kojeg kaže da je 'apsolutno je prekrasan i izgleda puno mlađe od svojih godina'.

On je glavni pjevač u bendu i svira gitaru. 'Jedne smo večeri moja prijateljica i ja otišle na njihov nastup i nisam mogla a da mu se ne divim. Sljedećih tjedana nešto se promijenilo među nama i kad god bih posjetila prijateljičinu kuću, osjetila bih pravi osjećaj leptirića u trbuhu kad bi mi se približio ili me čak pogledao', priznala je.

Dodaje i kako nikada nije osjetila nešto slično i molila se da nitko drugi nije primijetio što osjeća prema njemu. 'Jedne sam noći propustila posljednji autobus pa me tata moje prijateljice odvezao kući. Zaustavio se na kraju moje ulice i intenzivno me pogledao. Bez riječi se nagnuo i počeo me ljubiti. Iskreno, potpuno mi je oduzeo dah. Od tada bi me redovito vozio i ljubili bismo se u njegovom autu', rekla je djevojka.

Sljedećih nekoliko mjeseci nalazili bi se u seoskim pubovima i zajedno ručali. Kako kaže mlada djevojka, na putu kući bi otišli na neku osamu gdje bi mu ona pružila oralni seks ili bi imali seks. 'Ali, počela sam se osjećati nelagodno u blizini svoje prijateljice', dodaje, 'Čak je spomenula da se njeni roditelji svađaju više nego ikad. Počinjem se osjećati jako krivom zbog onoga što smo njen tata i ja namjeravali. Ako joj kažem, to će uništiti njenu obitelj i naše prijateljstvo, ali znam da ću joj jednog dana morati reći'.

Stručnjakinja za odnose, Deidre, rekla joj je: 'Imate puno više za izgubiti osim prijatelja. Njezin bi te tata bez sumnje izdao, a tebe bi opisao kao razaračicu domova. On ima sreće jer je pronašao prekrasnu djevojku upola mlađu od njega. Zapitajte se, kakav bi muškarac imao aferu s mnogo mlađom osobom koja je najbolja prijateljica s njegovim vlastitim djetetom? Ovaj je čovjek sebičan i nemaran ne samo prema svom braku nego i prema obitelji'.

'Nema šanse da ovo dobro završi ako dopustite da se odugovlači', nastavila je Deidre, 'Obratite pozornost na krivnju koju osjećate. Nađi hrabrosti da prekineš ovo. Reci mu da si se urazumila i izbjegavaj ga pod svaku cijenu dok se ne osjećaš dovoljno jakom da ga odbiješ. Zaslužuješ nekoga svojih godina, s kim možeš imati pristojan odnos, a ne samo tajni seks'.

