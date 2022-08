'Godinama sam u braku sa svojim suprugom samo zbog naše djece, no sada sam upoznala seksi mlađeg muškarca'

Udata sam žena i imam 41 godinu, a posljednjih nekoliko mjeseci bila sam u vezi s muškarcem kojeg sam upoznala na radnom tečaju. On je osam godina mlađi i slobodan, a uz to je vrlo zgodan i seksi. Mislila sam da traži samo zabavu, ali ispostavilo se da mu se jako sviđam i da želi da napustim brak i budem s njim. Ovo mi je bio šok jer nisam zbog toga ušla u aferu s njim. Nije mi žao zbog moga muža jer ga više ne volim. On je teška osoba i stalno je neraspoložen - napisala je jedna žena za Mirror.

Imaju dvoje djece i oboje su se dogovorili da će održati brak dok djeca ne budu dovoljno stara da odu od kuće. Prilično je sigurna da on naslućuje da je spavala s nekim drugim, ali nije ništa rekao. Smatra da postoji mogućnost da je i on sam imao neku aferu. Uopće ne razgovaraju i praktički su potpuno odvojeni i vežu ih samo djeca.

- Iako mi se jako sviđa ovaj mlađi muškarac i on mi je bijeg od jadnog života kod kuće, mislim da nije realno ostaviti muža zbog njega i razbiti obitelj. Također nisam sigurna da razumije u što bi se upustio. Trenutno sam jako zbunjena i ne znam što učiniti. Sve što znam je da sam sretna s ovim muškarcem i da se bojim otići kući mužu - nastavila je.

- Zvuči kao da je ovo dogovor koji bi mogao više odgovarati vašem suprugu nego vama. Mislim da želite biti slobodni živjeti svoj život i ponovno biti sretni, ali možda se osjećate zarobljeni zbog osjećaja krivnje u blizini djece. Ne postoji pravo vrijeme za rastavu i mislim da nije bitno koliko djeca imaju godina. Možete učiniti sve da djeci olakšate razvod, ali nerealno je očekivati da će proći potpuno nepovrijeđeni, koliko god godina imali - započela je svoj odgovor stručnjakinja.

- Također, djeca su pametna i shvatit će kad tad da između njihovih roditelja više ne postoji veza, a neće im biti drago vidjeti vas nesretne. Što se tiče ovog mlađeg muškarca, mislim da je on samo vaš bijeg od nesreće kod kuće. Nisam sigurna da ćete završiti s njim, ali on vam je pokazao da postoji izlaz i da možete nastaviti dalje - zaključila je Coleen Nolan.

