Glumci Filip Radoš i Petar Puškarić glavne zvijezde nove reklamne kampanje

Lesnina Hrvatska, vodeći lanac trgovina za opremanje doma, pripremila je novu kampanju za 2026. godinu koja na duhovit način prikazuje razne situacije iz svakodnevice, od poslovnih do susjedskih odnosa, s ciljem da Lesninu još više približi svojim kupcima i njihovom svakodnevnom životu.

U glavnim ulogama ove sezone našli su se popularni glumci Filip Radoš i Petar Puškarić, koji kroz niz simpatičnih skečeva utjelovljuju generacijski sukob pun topline, humora i prepoznatljivih životnih trenutaka. Stariji djelatnik, vrijedan i predan, pred mirovinom, pokušava prenijeti svoje bogato iskustvo mlađima, dok njegov mlađi kolega predstavlja novu generaciju – opuštenu, duhovitu i pomalo smotanu, ali uvijek s iskrenim namjerama i osmijehom na licu.

Foto: Lesnina

Idejni i kreativni koncept kampanje osmislio je marketinški tim agencije Akterpublic iz Zagreba, koji je razvio priču prožetu toplinom, humorom i životnim situacijama u kojima se svatko može prepoznati. Režiju novih televizijskih spotova potpisuje poznati redatelj Dražen Žarković, autor brojnih uspješnih domaćih serija, koji je u projekt unio prepoznatljiv filmski štih i dinamičan tempo.

Za vrhunsku vizualnu estetiku kampanje zaslužan je direktor fotografije Filip Toth, dok je produkciju realizirala tvrtka Interpolis pod vodstvom Nenada Martinovića.

Ove godine Lesnina je otišla korak dalje te je, osim humorističnih skečeva, pripremila i niz parodija na poznate filmske klasike osmišljenih kao kratki kino traileri pod zajedničkim nazivom „Filmski spektakli by Lesnina“.

Snimanje je održano u Rijeci, u prepoznatljivom prostoru Lesnina centra Rijeka i na okolnim lokacijama, gdje je zabilježena vedra i opuštena atmosfera ispunjena smijehom i kreativnom energijom cijele ekipe.

Foto: Lesnina

Donosimo ekskluzivne fotografije sa snimanja koje otkrivaju kako izgleda stvaranje novih Lesnina spotova, dok će gotovi video materijali uskoro premijerno biti prikazani u nadolazećim televizijskim kampanjama i na digitalnim kanalima.

www.xxxlesnina.hr

Kreirajmo dom zajedno!