Gdje li je crkva sv. Dominika?

Pa dobro, kako je to moguće? Godinama dolazimo ovdje i zapele smo već na prvom zadatku!, govorim prijateljici dok pokušavamo pronaći crkvu sv. Dominika, gdje nas čeka prva šifra, jedna od šest koliko ih ima nova zadarska atrakcija Jadera Secrets. Možda i presamouvjereno, prije početka izazova bile smo sigurne da ćemo ga riješiti kao od šale i da je 75 minuta, koliko avantura traje, nama i previše. Ostat će nam vremena i za kavu, mislile smo...

No, kad smo krenule, ipak nije išlo sve po planu. Dama koja stoji iza ovog projekta rekla nam je da je zovemo budemo li trebale pomoć, no jednostavno nam je to bilo ispod časti!

Misteriozan kovčeg

– Ma nema šanse, pa nećemo je na prvom zadatku već zvati, ispast ćemo blesave, ne znamo se snaći u svojem drugom gradu – mumljale smo si u bradu dok smo istodobno obje razmišljale o tome da upalimo Google Maps. Ipak, nakon malo “gubljenja”, malo propitkivanja lokalaca i mnoštva znatiželjnih pogleda, uspješno smo odgonetnule i prvi zadatak.

Iza ove zanimljive i drukčije turističke atrakcije stoji 24-godišnja Lucija Plantak, studentica francuskog i portugalskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Potaknuta bogatom povijesti grada, ali i vlastitom ljubavi prema njemu, željela je posjetiteljima, ali i domaćima, pružiti nešto drukčije:

– Stranci su oduševljeni interaktivnim aspektom razgledanja grada, a Zadrani su pozitivno iznenađeni koliko još toga imaju za otkriti o svome gradu – rekla je Lucija.

I sama sam ostala prilično zatečena vlastitim (ne)znanjem, s obzirom na to da sam mislila da Zadar imam u malom prstu.

“Dođi na Narodni trg, Kalelargom produži do Foruma i Donata, prošetaj do rive i Orgulja i uživaj u najljepšem zalasku Sunca”, tako je nekako glasila provjerena formula koju bih rekla svakome tko je u Zadru prvi put, ali je se i sama držala svaki put kad bih nakon zimskog izbivanja prvi put šetala gradom. Ipak, ova igra u kojoj glavnu riječ ima misteriozni kovčeg pokazala mi je koliko toga skriva ovaj grad. Igra traje 75 minuta, a na svakoj lokaciji rješava se zadatak koji govori kamo dalje treba krenuti. Osim jako dobre šetnje zadarskim Poluotokom, svi igrači bit će bogatiji i za hrpu povijesnih činjenica – od toga gdje je bio prvi kafić koji je prodavao liker (hint: morate proći kroz jedan postojeći, a konobari su već upućeni s time što tražite!) do već kultnih Hitchcockovih riječi o najljepšem zalasku Sunca na svijetu.

Naravno, za takvu igru koja je sve popularnija u svijetu, ali i jedinstvena u Hrvatskoj, trebalo je mnogo mozganja.

– Igru sam dizajnirala uz mentorstvo i neizmjernu pomoć kolega i voditelja iz “Fox in a box” gdje već tri godine radim. Zagonetke i materijale izradili smo timski pa se zato lako rješavaju. Bitnu ulogu ima i Narodni muzej koji je dodijelio prostor u Gradskoj straži na ulazu u Etnološki muzej i time pružio neizmjernu podršku cijelom projektu – kaže Lucija.

Foto: Privatni album/Promo

Liker kao nagrada

Govoreći o zadacima koji igrače čekaju, samo je potrebno malo upregnuti moždane vijuge: ponekad treba čitati između redaka, ponekad misliti poput starih Rimljana, a gotovo uvijek – biti dobar s brojevima i razmišljati drukčije no što je uobičajeno. Lucija kaže da su reakcije različite – nekima je izazov izrazito jednostavan pa ga riješe brže no što je predviđeno, dok se jedna skupina ipak požalila da su zadaci pomalo komplicirani. Govoreći iz svog iskustva, zadaci su zabavni i rješivi ako se samo malo mućne glavom, a savjet iz prve ruke – nemojte ići po zvizdanu, to bi vam moglo malo otežati situaciju...

Osim velikog zadovoljstva koje ostaje nakon rješavanja svih zagonetki i zanimljivih činjenica za koje se ostaje bogatiji o ovom gradu čija povijest jednostavno šarmira, tu je i mala okrjepa na kraju – poznati liker koji sami napravite, a trajno će vas podsjećati na zadarsku avanturu.