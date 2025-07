Evo kakav ljetni kamp su organizirali, a uskoro slave i 10. rođendan

Jedan od najuglednijih plesnih klubova u Hrvatskoj, zagrebački Bailando, i ove je godine briljirao izvedbom i realizacijom svog glavnog projekta koji tradicionalno kreće po završetku plesne sezone "Ljetnog plesnog kampa".

Čak 50 polaznika u dobnim skupinama od 6 do 15 godina sudjelovalo u sedmodnevnoj manifestaciji u Crikvenici prilikom čega su trenerice i treneri osmislili zabavni, plesni i edukativni program za pamćenje.

Valja spomenuti da je Bailando jedan od pionira u organizaciji ljetnih kampova ovakve vrste pa nije bilo niti sumnje da će trenerice i treneri dati sve od sebe. Tako su mladim plesnim nadama na raspolaganju bili smještaj, zdravi obroci i slatka osvježenja.

U pauzama od plesnih satova na otvorenom, predavanja o plesu i njegovoj povijesti, djeca su se zabavljala tražeći skriveno blago, izrađujući nakit i istražujući ljepote Kvarnera.

Vlasnica kluba, Lana Tarabochia, kazala je kako upravo ovakvi projekti klubu i sportu daju dodatnu dimenziju i grade zajedništvo, povjerenje i rast na svim razinama.

"Naravno da ne mislimo da ćemo u 7 dana naučiti novu spektakularnu plesnu koreografiju. To nije niti poanta. Ono što želimo jest boraviti u moru, u prirodi i zajedno se družiti i zabavljati i nositi te uspomene za cijeli život. Svako dijete ima pravo na sretno odrastanje, a nema bolje prilike za to ako se uz to djeca bave i sportom. Želja nam je Ljetni plesni kamp pretvoriti u tradiciju s tendencijom rasta i razvoja. Svake godine cilj nam je istraživati nove destinacije na hrvatskoj obali i stvarati nove uspomene", kaže Tarabochia.

Dodala je kako ju najviše ipak veseli pozitivan dojam roditelja.

"Tijekom kampa dobila sam stvarno puno poruka od roditelja koji su baš bili sretni našom permanentnom komunikacijom, izvještavanjem, jelovnikom i aktivnostima. Nema većeg komplimenta od toga".

Tarabochia je u plesu od šeste godine živote kada su je roditelji upisali u plesni ansambl pod vodstvom Tihane Škrinjarić, jedne od najboljih hrvatskih koreografkinja i plesnih pedagoginja. Tokom plesne karijere Lana je ostvarila mnogobrojne plesne natupe za poznate hrvatske izvođače, emisije i događanja, a sve uz paralelnu edukaciju kod svjetskih i domaćih stručnih plesnih edukatora.

Ovakav plesni background Lanu je profilirao u jednu od najautentičnijih zagrebačkih koreografkinja, koja se odlučila ponajviše profilirati u jazz dance izričaju.

Inače, Bailando je specijaliziran za žanrove poput jazz dancea, suvremenog plesa i commerciala. U svega deset godina postojanja dosegnuo je prepoznatljiv status na nacionalnoj sceni participirajući na gotovo svim važnijim domaćim i međunarodnim natjecanjima i osvajajući medalje i trofeje.

Plesni klub trenutno broji nešto više od 300 članova, a iz godine u godinu brojka raste pošto je u Zagrebu otvoreno niz lokacija koje polaznicima i roditeljima olakšavaju proces treninga.

Samo u protekle dvije kalendarske godine Bailando je osvojio dvije važne nagrade. Seniorska grupa osvojila je Femme Station natjecanje s najboljom koreografijom "Balkanska posla", a s istom koreografijom osvojili su prestižno treće natjecanje na World of the dance, jednom od najprestižnijih svjetskih plesnih natjecanja.

Ipak, na jesen ove godine Bailando će proslaviti 10 godina postojanja, a iz kluba najavljuju spektakularnu proslavu i niz aktivacija.

"Želja nam je široj javnosti predstaviti naš rad od 10 godina. To nije kratak period. Klub gradimo polagano ali s naglaskom na kvalitetu ali i odgojno-edukativnu komponentu uz naše sjajne i stručne profesionalce trenere. Plesna sezona je iza nas, a u rujnu krećemo s novom i imat ćemo niz aktivnih promocija i želja nam je dodatno okrupniti tim na čak pet zagrebačkih lokacija na kojima djelujemo: Travno, Utrine, Velesajam, Ravnice i Dubrava", kaže vlasnica kluba dodavši kako se treninzi održavaju dva ili tri puta tjedno ovisno o strukturi i preferencijama određene grupe.