Druga najposjećenija turistička destinacija u srpnju: Lokalna kuhinja spoj je mora i kopna – uživa se u svježoj ribi, ali i janjetini

Prema statistici eVisitora, otok Vir u srpnju je bio druga najposjećenija destinacija u Hrvatskoj, s impresivnim 891.121 noćenjem domaćih i stranih gostiju. Ispred njega je bio samo Rovinj, koji je jedini redovito prelazio milijun noćenja. Na trećemu mjestu nalazi se Medulin, a slijede Poreč, Umag, Dubrovnik, Novalja, Split, Mali Lošinj i Crikvenica. Vir već petu godinu zaredom drži drugo mjesto po

ukupnom broju noćenja u srpnju, a u kategoriji domaćih gostiju uvjerljivo je prvi. U srpnju je zabilježeno 425.855 noćenja Hrvata, dok je drugoplasirana Crikvenica imala gotovo tri puta manje. Posebno je zanimljivo da je Vir apsolutni rekorder u nekomercijalnom smještaju, s više od 623 tisuće noćenja, dok je u obiteljskom smještaju zauzeo deseto mjesto.

Kako bismo bolje razumjeli zbog čega je Vir toliko popularan, osobno smo ga posjetili i provjerili atraktivnost te destinacije, razgovarali s lokalnim turističkim djelatnicima i istražili bogatu ponudu koja privlači domaće i strane goste. Vir je postao privlačno mjesto za stalni boravak i odmor. Broj stanovnika, koji je 1991. iznosio nešto više od tisuću, višestruko se povećao te se danas procjenjuje da tijekom ljeta na otoku boravi i više od 50 tisuća ljudi. Zimi je atmosfera posve drugačija. Otok tada diše sporije, vraća se tišina, a život se usmjerava na lokalnu zajednicu, ribolov, poljoprivredu i skromniji broj posjetitelja. Zimski Vir ima svoje čari, mirne uvale, pješačke staze, pogled na Velebit i zvuk valova bez buke skutera i glisera.

Ipak, ljetna slika Vira potpuno je druga priča: prometne gužve, prepune plaže, buka iz kafića, koncerti i štandovi na kojima se nudi sve – od fritula do kineskih suvenira. Turistička ponuda oslanja se na privatni smještaj s obzirom na to da na otoku gotovo i nema velikih hotela. Gotovo svaka kuća ljeti postaje apartman, a domaćini iznajmljivanje vide kao glavni izvor prihoda. Plaže su raznolike, od pješčanih i šljunčanih do betonskih sunčališta. Najpoznatija je Jadro, središnje mjesto okupljanja, ali sve veću popularnost stječu i plaže na zapadnoj strani otoka, s pogledom na otvoreno more i zalaske sunca.

Otok ima dugu povijest, s tragovima naseljenosti još iz prapovijesnog doba. U antičko doba bio je povezan s rimskom vlasti u Ninu, a poslije je bio pod mletačkom vlašću. U prošlosti se živjelo skromno; ribarenje, uzgoj vinove loze, maslina i stočarstvo bili su glavni izvori prihoda. Suhozidi i maslinici iz tog doba još postoje premda ih polako potiskuje beton novogradnji. Lokalna kuhinja odražava spoj mora i kopna – svježa riba, hobotnica, janjetina, sir i vino i danas su dio identiteta premda se gastronomska ponuda često podređuje brzom turističkom ukusu.

Vir se u posljednjih desetak godina trudi mijenjati imidž. Ulaže se u uređene plaža, šetnica, biciklističkih staza, kulturnih i sportskih manifestacija. Organiziraju se ribarske večeri, koncerti i fešte, a općina promovira otok njegujući imidž obiteljskog turizma. More je oko Vira čisto. Mnogi se gosti vraćaju iz godine u godinu, neki su tu kupili i kuće te postali stalni stanovnici. Privlači ih osjećaj slobode, neformalna atmosfera, mogućnost da u svega nekoliko minuta dođu do mora i da, barem ljeti, žive jednostavnije nego u gradovima.

Vir je otok kontrasta, mjesto gdje se sudaraju tradicija i moderni turizam, gdje su mir i buka udaljeni svega nekoliko ulica, i gdje priča o urbanističkim izazovima postoji paralelno s pričama o zalascima sunca, roštiljima na terasama i večerima provedenima uz more. Upravo ti kontrasti, svidjelo se to nekome ili ne, čine ga jednim od najprepoznatljivijih otoka Jadrana, a njegova budućnost ovisit će o tome hoće li uspjeti pronaći ravnotežu između razvoja i očuvanja.

Restoran Kotarina jedan je od najstarijih i najprepoznatljivijih ugostiteljskih objekata na otoku. Generacije gostiju pamte ga kao mjesto druženja, obiteljskih okupljanja i velikih ljetnih fešti, a posebnu čar daje mu prostrana terasa zaklonjena tendama, ukrašena mediteranskim biljem i cvijećem, koja se spušta prema šljunčanoj plaži Jadro. U večernjim satima terasa oživi uz glazbu i žamor, a ljeti se ondje održavaju i razne zabave, što dodatno pojačava osjećaj mediteranskog ugođaja. Interijer odiše jednostavnošću i toplinom, a Kotarina se uvijek trudila spojiti atmosferu domaćeg i turističkog pa se za stolovima može čuti i hrvatski i strani jezik. Ponuda jela oslanja se na tradicionalnu mediteransku kuhinju, ali uz dodir kontinenta i jela koja su prilagođena različitim ukusima gostiju. Mogu se kušati svježi riblji specijaliteti od bijele ribe i orade do fileta tune i morskih plodova poput liganja i dagnji. Ljubitelji mesa cijene roštilj na drveni ugljen s ponudom ćevapa, ražnjića, piletine, svinjetine i odrezaka, a često se ističe i sočan tuna steak.

Tjestenine dolaze u više varijanti, s morskim plodovima, umacima od rajčice, vrhnja ili kombinacijama s mesom. Pizza je jedan od zaštitnih znakova Kotarine, s tankim tijestom i bogatim nadjevima, od klasične margherite do kombinacija s pršutom, povrćem ili morskim plodovima. Na jelovniku su i juhe, svježe salate, povrtna jela, te lagani obroci idealni za ljetne dane. Gosti često spominju da ovdje mogu naći “za svakoga ponešto”, od obilnih obroka do laganih zalogaja uz čašu vina ili pivo. Kotarina je za mnoge neizostavno mjesto na Viru, kako zbog lokacije tik uz more tako i zato što nosi djelić povijesti otoka i uspomena koje se prenose generacije na generaciju.

Osim u Kotarine na Viru je i restoran Monica, koji nije samo gastronomski objekt nego i pravo srce otoka. Tu se obilježavaju svi važni trenuci – rođendani, krštenja, godišnjice – a Monica je mjesto gdje se osjeća duh zajedništva i gdje je svaki gost tretiran kao član obitelji. Monica radi bez stanke tijekom cijele godine, što je rijetkost na Jadranu. Zimski mjeseci donose brojne izazove – manje gostiju, hladnije vrijeme i veće troškove režija – no Kristijan i njegov tim ne odustaju. Njihova posvećenost obitelji i zajednici važnija je od samog profita. Za mnoge je Monica u hladnim mjesecima i utočište: prostor gdje se okupljaju lokalci, razmjenjuju priče i rađaju planovi za nove sezone.

Direktor Turističke zajednice Vir Srđan Liverić kaže kako otok posljednjih godina bilježi impresivan rast u turizmu te se potvrđujući kao jedna od najatraktivnijih hrvatskih destinacija. – Unatoč izazovima u globalnom i regionalnom turizmu trenutačno na otoku borave oko 42 tisuće turista, dok je od početka godine zabilježeno 1,7 milijuna noćenja i 114.500 dolazaka. Većina gostiju dolazi iz Hrvatske, Češke, Slovačke i Mađarske, što jasno pokazuje da Vir nije samo lokalna atrakcija već i destinacija prepoznata u cijeloj regiji. Takvi rezultati naglašavaju predanost iznajmljivača, ugostitelja i turističke zajednice, ali i snagu otoka da privuče i zadrži posjetitelje. Ključ uspjeha Vira jedinstveni je geografski položaj i laka dostupnost. Most koji povezuje otok s kopnom čini ga dostupnim za nekoliko sati vožnje iz većih europskih gradova, a blizina Zadra i Splita omogućuje gostima kombinaciju opuštanja na otoku i raznih kulturnih i zabavnih sadržaja na kopnu. Klima otoka, uređene plaže prilagođene obiteljima, biciklističke staze, brojni sportski sadržaji te bogata gastroponuda i manifestacije tijekom cijele godine čine Vir poželjnom destinacijom za ljude svih dobi – govori Liverić te ističe kako se sezona danas proteže od sredine svibnja do sredine listopada, što je znatan pomak u odnosu na prijašnja vremena kada je vrhunac turističke sezone trajao samo mjesec dana.

– Takav trend omogućuje stabilan rad lokalnih iznajmljivača i ugostitelja, a s druge strane gostima dopušta da u različitim periodima iskuse sve čari otoka. Iako inflacija, rast cijena i geopolitičke krize, poput ratova u Ukrajini, Iranu i Izraelu, utječu na globalni turizam, Vir je zadržao stabilan trend rasta zahvaljujući kvaliteti svojih ugostiteljsko-turističkih usluga. Visoke cijene smještaja i usluga nisu problem dok su u skladu s kvalitetom koju otok nudi, a lokalni iznajmljivači i ugostitelji redovito ulažu u standard i doživljaj svojih gostiju. Turistička zajednica Vir radi na dugoročnim projektima koji bi tre- bali dodatno unaprijediti ponudu. Među njima su planovi za gradnju centralnog hotela, uređenje marine, obalnog pojasa, sidrišta i plaža, što će dodatno povećati atraktivnost otoka i proširiti kapacitete za smještaj i zabavne sadržaje.

Održavanje kvalitete i reputacije je ključno, a pojedinačna neodgovornost iznajmljivača može ugroziti konkurentnost i cjelokupan dojam o otoku. Vir je danas simbol uspjeha malih destinacija koje znaju kombinirati prirodnu ljepotu s kvalitetnom turističkom ponudom. Ljubav prema otoku, stručnost u turizmu i predanost lokalne zajednice stvaraju prepoznatljiv brend koji privlači turiste iz cijele Europe, a cilj je očuvati i unaprijediti status Vira kao vrhunske i poželjne destinacije – kazao je Srđan Liverić.

Marino Radović, načelnik Vira, kazao je kako je nakon pobjede na izborima u svibnju odmah prionuo poslu. – Proračun smo usvojili 26. svibnja i paralelno raspisali natječaj za materijalne potpore svim umirovljenicima starijima od 65 godina te za korisnike Centra za socijalnu skrb, što sam obećao u kampanji. Naknada iznosi 600 eura godišnje, što je najveća potpora te vrste u državi, a prijavilo se više od 1500 ljudi. Brzo smo započeli dodjelu rješenja kako bi sredstva stigla do građana što prije – kazao je Radović objašnjavajući kako njegova socijalna politika uključuje potpore za roditelje.

– Odmah smo raspisali natječaj za sufinanciranje nabave udžbenika i radnih bilježnica. To je prioritet jer želimo olakšati život mladim obiteljima i omogućiti da djeca imaju sve što im je potrebno za školovanje. U posljednje tri godine stagnirali smo zbog brojnih problema i kočničara, što su građani prepoznali i kaznili na izborima. Sada nam je cilj stvoriti uvjete za prosperitet, napredak i razvoj. Jedan od prvih koraka bit će izmjena i dopuna prostornog plana, koji se nije mijenjao od 2007. godine. Potrebna su nam urbanizirana zemljišta kako bi građani mogli graditi, prodavati nekretnine i razvijati javne sadržaje – kazao je Radović te posebno istaknuo važnost obrazovanja i sporta.

– Prije desetak dana Osnovna škola Privlaka u suradnji s nama predala je građevinsku dozvolu za novu školu na Viru, četverogodišnju područnu školu s dvodijelnom sportskom dvoranom. Naša su djeca do sada učila u preuskim učionicama, a sportsku dvoranu mogli su samo sanjati. Ovaj će im projekt omogućiti kvalitetno obrazovanje i uvjete za sportsku aktivnost. Projekt će se financirati kombinacijom sredstava iz fondova Europske unije, Županije i Općine. Iako smo planirali malu školsku dvoranu, odlučili smo se za dvodijelnu sportsku dvoranu koju će svi moći koristiti. Razliku će pokriti Općina. To je još jedan pokazatelj našeg pristupa, radimo za ljude i njihove potrebe, ne za formalnosti – kazao je Radović i dodao kako se izvode brojni infrastrukturni projekti.