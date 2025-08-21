Doktor im je ne brzom biranju: Ovi horoskopski znakovi totalni su hipohondri
Hipohondrija, stalna zabrinutost za zdravlje i sklonost pretjeranom analiziranju simptoma mogućih bolesti, često je povezana s karakterom osobe. U astrologiji se vjeruje da pojedini znakovi imaju naglašeniju osjetljivost, sklonost brizi i potrebu za kontrolom. Ovih pet horoskopskih znakova su, prema astrolozima, najskloniji hipohondriji.
Djevica: Perfekcionisti zodijaka, Djevice stalno analiziraju sebe i okolinu. Njihova potreba da sve bude uredno i pod kontrolom često se širi i na tijelo. Ako osjete najmanju promjenu, sklone su guglati simptome i zamišljati najgore scenarije. Iako su često zaista disciplinirane u brizi za zdravlje, upravo ih ta pedantnost može odvesti u pretjeranu zabrinutost.
Rak: Osjetljivi Rakovi snažno reagiraju na sve što se događa u tijelu. Oni su intuitivni, ali i skloni brizi, osobito za zdravlje svoje obitelji i vlastito. Ako osjete bol ili nelagodu, lako razvijaju strah od ozbiljnih bolesti. Hipohondrija kod njih često proizlazi iz emocionalne nesigurnosti i potrebe za stalnim uvjeravanjem da je sve u redu.
Jarac: Iako se često doimaju hladno i snažno, Jarčevi nose duboko usađen strah od nemoći. Njihova ambicija i radna etika mogu dovesti do preopterećenja i iscrpljenosti, pa svaku slabost tumače kao ozbiljan problem. Jarac će vjerojatno napraviti sve pretrage koje postoje – ne zato što je razmažen, već jer želi biti siguran da ga ništa neće spriječiti u postizanju ciljeva.
Ribe: Ribe imaju bogatu maštu, ali i sklonost dramatiziranju unutarnjih osjeta. Sitna glavobolja za njih može postati znak 'nečega većeg'. Njihova osjetljivost i emocionalna dubina često ih vode u pretjerano promišljanje o zdravlju. Ribe se teško nose s neizvjesnošću, pa ih hipohondrija može pratiti kroz različite faze života.
Blizanci: Blizanci su znatiželjni i nemirni, pa se njihove misli lako zaokupe zdravstvenim pitanjima. Često skaču s teme na temu, pa im i najmanji simptom postane opsesija. Kako vole dijeliti brige s drugima, Blizanci nerijetko pričaju prijateljima i liječnicima o svojim 'bolestima', tražeći potvrdu i smirenje.