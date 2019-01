Djevojka na utrkama 'ulovljena' s dalekozorom, no ovaj je sasvim neobičan

Ako ste ikada bili na mjestima na kojima su alkoholna pića jako skupa, onda ste sigurno bili i jako razočarani u sebe što niste bili kreativniji kada ste shvatili da ste na neki način mogli ponijeti piće sa sobom i uštedjeti nešto.

Poznato je da neke žene pokušavaju na festivale unijeti alkohol u ploskama ili malim bočicama koje zataknu u grudnjak ili gaćice, no jedna je žena, ljubiteljica utrka, bila jako kreativna.

"Ulovljena je" kako u ruci ima dalekozor, što je sasvim logično na utrkama, no ono što je iznandilo mnoge jest to da je dalekozor zapravo odličan paravan za unijeti alkoholno piće.

Nepoznata djevojka "uhvaćena" je na kameri tijekom utrke na Cheltenham Racecourse, i bilo je dovoljna tek pokoja sekunda da se otkrije da je dalekozor ploska s pićem.

