Desert gotov u samo nekoliko minuta: Isprobajte recept za čokoladne jagode!

Sezona jagoda je službeno počela. Preplavile su dućane i tržnice, a da ovo voće mnogi obožavaju, pokazuje to što izrazito brzo nestanu s polica. Osim što su vrlo ukusne i lijepo mirišu, one imaju i ogroman broj koristi za naše zdravlje. No, ako vam je već dosadilo jesti svježe jagode bez ičega, s ovim voćem možete napraviti desert koji je gotov u samo nekoliko minuta.

Naime, ovaj čokoladni desert s jagodama zahtijeva tek tri sastojka, potrebne su vam jagode, kokosov, grčki ili druga vrsta jogurta po želji, kao i tamna čokolada. Recept je na društvenoj mreži Tik Tok podijelila korisnica @bearenger i ubrzo je postao vrlo popularan.

Sastojci:

300 grama jagoda

čaša grčkog jogurta

100 grama tamne čokolade

morska sol po želji

Priprema: Jagode je potrebno očistiti i isjeći na kockice. Zatim u zdjelu dodajte grčki, ili bilo koji drugi jogurt, te ga sjedinite s isjeckanim jagodama. Od smjese napravite odvojene kuglice i stavite ih na pleh prekriven papirom za pečenje. Formirane kuglice odložiti u zamrzivač dok ne očvrsnu. Čokoladu istopiti na pari, a potom u nju umočiti čvrste kuglice, koje ste prethodno ohladili u zamrzivaču, i ostaviti da se stvrdnu. Po želji posuti morskom solju.

