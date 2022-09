‘Dečko moje najbolje prijateljice rekao mi je da mu se sviđam i ne želi me pustiti na miru’

- Trenutno sam slobodna i našla sam se u vrlo teškoj situaciji s dečkom moje najbolje prijateljice. Jasno mi je dao do znanja da mu se sviđam i da bi htio nešto sa mnom, a ja sam mu odmah rekla da nisam uopće zainteresirana i da je najbolje da me pusti na miru. Nadala sam se da će to biti kraj, ali on mi stalno šalje poruke u kojoj je očito da flerta sa mnom, a vjerojatno se nada da ću pokleknuti i biti s njim - napisala je jedna žena za Mirror.

Kada god su u izlasku s grupom prijatelja, on je stalno blizu nje i otvoreno ju zavodi. Ona se osjeća kao da laže svojoj prijateljici ili da ju izdaje, iako nije učinila ništa loše. Nije sigurna bi li joj trebala nešto reći jer ne želi probleme, ali ona je malo nesigurna i jednom joj je rekla kako je njezin dečko komentirao da je zgodna, što je tada dovelo do velike svađe između njih.

- Ne znam što da radim. Osjećam se kao da će što god da učinim izazvati problem i počinjem biti ljuta što sam dovedena u ovakvu situaciju. Ne želim nikoga povrijediti - nastavila je.

- On zvuči kao da je arogantan i nezreo, a i očajnički vam se želi svidjeti. Mislim da bi i vama i njoj bilo bolje bez njega. Možete pokušati ne biti u njihovoj blizini dok su zajedno i provoditi vrijeme sa svojom prijateljicom nasamo. Ako vas pita zašto ne želite da i on izađe s vama, recite samo da ne želite biti treći kotač. Sljedeći put kada vam on pošalje poruku, odgovorite mu da imate pisani dokaz koji možete pokazati svojoj prijateljici. Nemojte biti blagi, budite čvrsti i precizni, te mu zaista pokažite da se ne može tako ponašati. Ako se i dalje ne povuče, onda mislim da je vaša jedina opcija da kažete svojoj prijateljici. Objasnite da niste znali hoćete li joj reći jer niste htjeli da vas zamrzi zbog toga i da to pokvari vaše prijateljstvo, ali da više ne možete biti u takvoj situaciji. Nadam se da će shvatiti da vi niste ništa krivi i da zaslužuje bolje od njega - odgovorila joj je Coleen Nolan.

