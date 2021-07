'Dečko me prevario i njegova ljubavnica je sada trudna. Trebam li ga ostaviti?'

- Moj dečko me prevario i njegova ljubavnica je zatrudnjela. Zajedno smo godinu dana i imam dijete iz prethodne veze - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Njezin je dečko nikad nije prihvatio kao prijatelja na Facebooku. Bilo joj je čudno i naslutila je da se nešto događa pa se prijavila na njegov Facebook račun dok je spavao. Vidjela je poruke djevojke koju nije znala i otkrila da je to njegova ljubavnica.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

- Suočila sam se s njim i on se zakleo da su to laži, ali ova je djevojka bila toliko agresivna da to nisam mogla pustiti. Napokon je priznao da mu je ljubavnica i da je trudna, ali zakleo se da je gotovo. Ne želi imati nikakve veze s njom. Želim mu vjerovati, ali mrzim ovaj osjećaj - nastavila je.

- Je li siguran da je dijete njegovo? Ako je ona iskrena, on ne može izbjeći da bude tata. On je financijski odgovoran za dijete, a dijete treba oca. Hoćete li moći prihvatiti njegovu podijeljenu odanost? - odgovorila joj je stručnjakinja.

Stanodavca je snimila kako ulazi u stan dok nje nema: "Mirisao je moje jastuke, prijavila sam ga policiji"