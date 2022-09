'Dečko me prevario i nije htio prekinuti s njom. Sada svi živimo skupa, no jedino što funkcionira je seks'

U siječnju sam saznala da me dečko s kojim sam već pet godina vara. U kasnim smo dvadesetima i trebali bismo se vjenčati sljedeće godine pa sam bila shrvana, napisala je jedna djevojka seks terapeutu i Metro kolumnistu, dr. Angharadu Rudkinu.

Obećao je, kaže, prekinuti tu vezu, no kako su tjedni prolazili primijetila je i dalje do kasno ostaje na poslu ili navodno igra nogomet s prijateljima, iako je poricao da se viđa s njom.

- Prije četiri mjeseca mi je rekao da se zaljubio i da ne može birati između nas dvije, te da bih je i ja zavoljela kad bi je upoznala - ispričala je.

"Rekao mi je da želi da svi troje živimo skupa i da misli da ćemo se odlično slagati i da će u vezi biti mnogo više ljubavi i podrške, da ćemo imati više seksualne raznolikosti i da će nam briga o djeci biti mnogo lakša. Uglavnom, u njegovom svijetu postoji samo pozitiva i ništa ne može poći po zlu..."

"Zbog svega što je rekao, nevoljko sam se pristala naći s njom. Bila je vrlo ljubazna prema meni, te kao i on misli da je ideja o nas troje zajedno sjajna, te je naglasila da nećemo prema drugima biti u otvorenoj vezi. Pristala sam i sad tako živimo neko vrijeme i ne mogu poreći, seks između nas troje je nevjerojatan, no druge stvari ne funkcioniraju najbolje".

- Prva stvar koja vrišti iz vašee poruke je da vam je cijela situacija nametnuta i da to nije nešto što i sami želite - napisao joj je dr. Rudkin.

"Naravno da on pokušava učiniti da ta ideja zvuči prekrasnom, da se ne bi morao odreći niti jedne. Kako odrasli ljudi žive svoj život ovisi o njima, sve dok se svi slažu, no ovo mi zvuči kao da se vi s tim slažete jer ne možete podnijeti pomisao da prekinete vezu s njim, te osjećate kao da je to jedini način da ga zadržite", dodao je.

"Život u troje nije samo dobar seks i gotovo je neizbježno da će doći do neujednačenog pokazivanja pažnje i ljubavi, a ljubomora koja proizlazi iz toga može učiniti da se osjećate jadno. Fantastičan seks na stranu, ako je vaš dečko odlučan u namjeri da bude i s tom djevojkom, možda je upitno koliko vas voli i želi li on doista tu vezu u troje ili nema srca okončati stvari s vama", zaključio je terapeut.

