"Dečko me ostavio pa tražio da mu se vratim, ali da budemo prijatelji s povlasticama"

Bila sam u vezi s dečkom oko godinu dana kad me prije nekoliko tjedana iznenada ostavio. Bilo je to potpuno neočekivan jer sam bila sretna, a mislila sam da je i on, ispričala je jedna djevojka u pismu terapeutkinji Coleen.

Tvrdio je, kaže, da je nestalo 'iskre' među njima i da nisu jedan za drugog pa nije imala izbora nego to prihvatiti i nastaviti dalje, što je i pokušavala, izlazeći s prijateljima.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak

- Jedan mi se dan javio i tražio da se nađemo, a rekao je da smatra da je prerano sve završio i da možda nije dobro objasnio svoju odluku. Sada predlaže da počnemo ispočetka, ali da ovaj put naša veza bude ležerna, odnosno "bez etikete" - rekla je.

"Htio je da se sažalim nad njim pa je rekao da nije baš dobar u vezama i da mu treba više iskustva, a ja sam mu odgovorila da ne želim da vježba na meni!"

- Bila sam zaljubljena u njega i vjerojatno sam još uvijek - rekla je.

- Mislim da vas on zafrkava i možda je jedini razlog zašto se vratio taj što nije našao nikoga drugog s kim bi to radio. A i veza bez etikete ima etiketu - zove se "prijatelji s povlasticama" - napisala joj je Coleen..

"Mislim da ne trebate prijeći iz posvećene veze u vezu za seks samo zato što on to želi; biste li vi iskreno bili zadovoljni s tim scenarijem? Ako je to iskustvo koje on traži, onda neka mu je 'široko polje' i nek s nekim uči o ljudima i odnosima.", dodala je.

- Moj vam je savjet da nastavite dalje bez njega jer postoji mnogo muškaraca koji žele vezu i neće vas tako tretirati - zaključuje za Mirror.

Istraživanje: Muškarci pomisle na seks 19, a žene 10 puta dnevno!